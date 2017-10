Rückzug Hunderte syrische IS-Kämpfer verlassen Al-Rakka

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" steht kurz vor dem Verlust ihrer einstigen Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien. Hunderte syrische IS-Kämpfer haben die Stadt Menschenrechtlern zufolge bereits verlassen.

Ausländische Kämpfer harren aber dort noch aus. Es war zunächst unklar, um wie viele Kämpfer es sich handelt. In der Nacht zum Samstag habe womöglich schon die letzte syrische IS-Gruppe die Stadt geräumt, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Deutschen Presse-Agentur.

In den vergangenen Tagen seien die Männer und ihre Familien nach einer Abmachung der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) mit den Extremisten aus der Stadt gebracht worden. Wo sie sich zurzeit aufhalten, war zunächst unklar. Die SDF, die von den USA unterstützt werden, gaben zunächst keine Stellungnahme zu den Entwicklungen ab.

Die Verhandlungen über den Abzug stockten nach Angaben der Beobachtungsstelle deswegen, weil der Drahtzieher des schweren Anschlages in Paris 2015 unter den Verbliebenen sein soll. Er soll sich weigern aufzugeben.

Bei der koordinierten Anschlagserie in Paris im November 2015 töten IS-Extremisten 130 Menschen. In der Konzerthalle "Bataclan" richten sie ein Massaker an, Bars und Restaurants wurden beschossen, am Stade de France sprengen sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft.

Al-Rakka war von den Dschihadisten 2014 erobert worden und galt neben Mossul im Nordirak als wichtigste Stadt in den Händen des IS. Das SDF-Bündnis hatte den Marsch auf Al-Rakka vergangenes Jahr im November begonnen; nachdem die Stadt eingekreist war, begann der Sturm Anfang Juni. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt die Offensive aus der Luft.

Die Vereinten Nationen hatten am Freitag berichtet, dass etwa 8000 Zivilisten weiterhin in Al-Rakka eingeschlossenen seien. Wasser, Nahrung und Medikamente seien knapp. Hunderttausende waren in den vergangenen Monaten vor den Kämpfen aus der Region geflüchtet.

Der IS hatte in den vergangenen Monaten bereits die wichtigsten Teile seines Herrschaftsgebietes in Syrien und im Irak verloren, in dem er einst ein Kalifat ausgerufen hatte. Im Nordirak verloren sie ihre wichtigsten Städte, darunter die Großstadt Mossul. Auch in Syrien werden die Dschihadisten immer weiter zurückgedrängt.