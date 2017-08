Die Hungermaschine

Kapitel 4: KOSTE ES, WAS ES WOLLE

Ob sieben, 70 oder 700 mal so teuer - für das WFP ist am Ende doch noch eine Sache wichtiger, als Kosten zu reduzieren: Das Essen muss zu den Menschen. Zum niedrigst möglichen, aber am Ende dann doch egal zu welchem Preis. Das heißt für Lastwagenfahrer Mulwanyi, dass er auf der Straße nach Juba weiter sein Leben riskiert. Und dass 32 russische Fachkräfte in ihren geleasten Iljuschins auch weiterhin Monat für Monat Millionen Euro verfliegen.

Für die Notleidenden im Südsudan sind die Lebensmittelabwürfe ein Segen - und auch für Lkw-Fahrer Silvest Mulwanyi. Wenn er am Entebbe International Airport ausgeladen hat, kann er nach Hause fahren, die Russen übernehmen. Für ihn ist jede Ladung, die er zur Iljuschins fährt auch eine, die er nicht in den über die schreckliche Straße in den Südsudan bringen muss.

Egal auf welchem Weg, am Ende der bis zu 24.000 Kilometer langen Lieferkette des WFP warten die Flüchtlinge. Säcke, die in Tororo von schwitzenden Männer ein, und in Bidi Bidi, Mvepi oder Rhino von Trägern in durchnässten Overalls ausgeladen werden, landen in der Feldküche der Erstaufnahme bei Neuankömmling Lasuba - oder vor der Hütte von Selena Gaba, 40, die vor einem Jahr aus der Nähe von Yei geflohen ist:

Als sie vor einem Jahr mit ihren drei eigenen Kindern, fünf Enkeln und vier Nachbarskindern ankam, hatte sie nichts mehr als einen verbeulten Alutopf. Dass sich Gaba ein Leben aufbauen konnte, verdankt sie Uganda, dem Land mit einem der liberalsten Flüchtlingsregime weltweit.

Heute ist sie Kleinunternehmerin und besitzt 900 Quadratmeter Land. Sie verkauft selbst frittierte Snacks an einem kleinen Stand. Von Almosen leben will sie nicht, aber sie weiß: Ohne die Hungermaschine des WFP hätte sie all das hier nicht geschafft.