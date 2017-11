Illegaler Waffenbesitz Polizei nimmt 15 Anhänger der Identitären Bewegung fest

Zu ihrer geplanten Demonstration kam es erst gar nicht, trotzdem sind am Samstag in Paris 15 Anhänger der rechtsextremen Identitären Bewegung verhaftet worden. Bei den Festgenommenen seien verbotene Waffen gefunden worden, teilte die Polizei mit. In 18 weiteren Fällen habe es Personenkontrollen gegeben.

Der Pariser Polizeiprefekt Michel Delpuech hatte am Freitag eine für Samstagnachmittag geplante Demonstration der Identitären Bewegung sowie Gegendemonstrationen von linken Gruppierungen verboten, "um gewaltsame Auseinandersetzungen und Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhindern".

Die Identitäre Bewegung oder "Génération Identitaire", wie sie im Original heißt, wurde in Frankreich gegründet und ist mittlerweile auch in Deutschland aktiv. Sie wird hierzulande vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und vertritt nach dessen Einschätzung die rechtsextremistische "Blut und Boden"-Ideologie.