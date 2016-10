Gesichter Amerikas Der letzte Bulle

Joel Coes Lieblingsspielzeug steht in der Mitte der Fabrikhalle, es ist ein kalter, cremefarbener Block Stahl mit einem schwarzen Schriftzug "Made in Germany". Echte Wertarbeit sei die Dürkopp-Adler-Nähmaschine, lobt Coe, "sehr verlässlich", seit vielen Jahren. So wie seine Fabrik, die letzte ihrer Art.

Hinter Coe rasselt und klackert es in allen Ecken des Raumes, Stoffe mit grünlichem oder beigefarbenem Muster stapeln sich neben Arbeitstischen. Rund fünfzig Frauen sitzen an Nähmaschinen und fertigen Jacken und Hosen für das amerikanische Militär.

Der Lärm der Nähmaschinen ist guter Lärm in den Ohren von Joel Coe, denn so lange er ihn hört, weiß er, dass es weitergeht mit seinem Betrieb.

Wer das alte Amerika sucht, der findet es in der Kleinstadt Red Boiling Springs im Norden Tennessees, an der College Street No. 327 hinter der fensterlosen, blau-metallisch schimmernden Fabrikfassade der Racoe Inc.

Es ist eine abgelegene, ländliche Gegend in den Südstaaten, rund hundert Kilometer nordöstlich von Nashville, der Heimat amerikanischer Countrymusik. Aber Coe ist wütend. Denn sein Amerika, das Amerika der klackernden Nähmaschinen, verschwindet von Jahr zu Jahr ein wenig mehr aus Tennessee.

