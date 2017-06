Streit mit Türkei Kabinett billigt Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

Das Bundeskabinett hat der Verlegung der deutschen Soldaten aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien zugestimmt. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa unter Berufung auf Regierungskreise. Die Regierung habe den Abzug "zustimmend zur Kenntnis genommen", hieß es. Einen formalen Beschluss fällten die Minister dagegen nicht - möglicherweise, um keinen Präzedenzfall für die Zukunft zu schaffen.

Auch ein neues Bundestagsmandat ist für die Verlegung der Soldaten nach Angaben aus Diplomatenkreisen nicht erforderlich. Ob und wie das Parlament stattdessen in die Entscheidung eingebunden wird, ist bislang unklar.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel war am Montag in Ankara mit einem letzten Versuch gescheitert, eine generelle Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete bei den 280 Bundeswehr-Soldaten in Incirlik zu erlangen. Die Truppe soll sich künftig vom Stützpunkt Al-Asrak aus nahe der Südgrenze Syriens am Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) beteiligen. Rund 260 Soldaten unterstützen mit ihren "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug den Kampf gegen den IS.

Wegen des Umzugs muss der "Tornado"-Einsatz voraussichtlich etwa zwei Monate unterbrochen werden. Das Tankflugzeug muss wahrscheinlich nur eine Pause von zwei bis drei Wochen einlegen. Von der Leyen erhielt vom Kabinett den Auftrag, mit den Nato-Partnern zu klären, wann der Abzug genau beginnen soll und wer in der Übergangszeit einspringen kann.