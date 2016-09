Luftwaffenbasis Incirlik Türkei erwägt Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat angedeutet, dass deutsche Abgeordnete die Nato-Basis in Incirlik bald wieder besuchen dürfen. Grund dafür seien die Aussagen der Bundesregierung, dass eine Resolution nicht juristisch bindend sei, sagte Cavusoglu der "Welt".

Die Türkei hatte wegen der Armenien-Resolution des Bundestags Besuche von Parlamentariern bei der Bundeswehr in Incirlik untersagt. Am vergangenen Freitag erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert dann, die Resolution sei lediglich eine Willenserklärung des Bundestags und nicht rechtlich bindend.

"Wenn Deutschland sich weiter so verhält wie jetzt, dann werden wir das erwägen", sagte Cavusoglu nun zu der Besuchserlaubnis. Allerdings fügte er hinzu: "Wenn Deutschland aber versucht, die Türkei schlecht zu behandeln, dann ist das nicht der Fall." Niemand sollte von der Türkei erwarten, dass sie immer noch freundlich bleibe, wenn man sie sehr schlecht behandelt. "Die Türkei ist kein zweitklassiges Land."

Millionen-Investition der Bundeswehr

Am Wochenende hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Streit um das Besuchsverbot mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou so gut wie beigelegt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte am Dienstag: "Ich gehe davon aus, dass die Gruppe der Parlamentarier, die Anfang Oktober plant, nach Incirlik zu fahren, dort auch hinfahren kann."

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass von der Leyens Staatssekretär Gerd Hoofe ein Investitionsbudget von insgesamt 58 Millionen Euro für den deutschen Einsatz auf dem türkischen Stützpunkt in Incirlik freigegeben hat (mehr Hintergründe zum Verwendungszweck lesen Sie hier).

In Incirlik sind aktuell rund 250 deutsche Soldaten stationiert. Sie unterstützen die Luftangriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) mit Aufklärungsflügen und Luftbetankung.