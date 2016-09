Mehrstündiges Gefecht Indien bestätigt Militäreinsatz auf pakistanischem Boden

Indien hat zum ersten Mal seit 1971 eine geplante Militäraktion auf pakistanischem Boden zugegeben. Das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi teilte mit, man habe in der vorhergehenden Nacht einen "chirurgischen Schlag" gegen Stellungen von Terroristen auf pakistanischem Boden durchgeführt. "Wir haben Pakistan genug Gelegenheit gegeben, selbst die nötigen Schritte nach der Attacke in Uri einzuleiten", sagte der indische Generalleutnant Ranbir Singh.

Vor knapp zwei Wochen hatten Terroristen eine indische Militärbasis in der Stadt Uri angegriffen und 18 Soldaten getötet. Es war die schwerste Attacke auf das indische Militär seit 2002. Indien macht Pakistan für die Unterstützung der Terroristen verantwortlich. "Während unserer Operationen haben wir den Terroristen und ihren Unterstützern erhebliche Verluste zugefügt", sagte Singh.

Das pakistanische Militär meldete, bei einem "mehrstündigen nächtlichen Gefecht" entlang der Grenze in der Kaschmirregion seien zwei Soldaten getötet worden. Von weiteren Opfern wurde bisher nichts bekannt.

Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif verurteilte die "nackte Aggression der indischen Streitkräfte". Ihr sei keine Provokation vorausgegangen und es sei "eine Illusion", von einem chirurgischen Angriff zu sprechen.

Man solle Pakistans "Verlangen nach guter Nachbarschaft nicht für Schwäche halten", warnte Sharif. Die pakistanischen Streitkräfte seien selbst in der Lage, das eigene Territorium zu verteidigen.