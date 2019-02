Aus für INF-Abkommen Polens Außenminister fordert US-Atomraketen in Europa

Als Reaktion auf ein Ende des INF-Vertrags über das Verbot landgestützter Mittelstreckenwaffen fordert der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz die Stationierung amerikanischer Atomraketen in Europa. "Es liegt in unserem europäischen Interesse, dass amerikanische Truppen und Atomraketen auf dem Kontinent stationiert sind", sagte Czaputowicz dem SPIEGEL.

Es gebe keinen Grund zu glauben, dass Nuklearwaffen nicht auch in Zukunft den Frieden sichern würden. Die Nato wirft Russland vor, den INF-Vertrag gebrochen zu haben. Czaputowicz schließt nicht aus, dass eines Tages auch Nato-Atomraketen in Polen stehen könnten. "Das wünschen wir uns überhaupt nicht", so Czaputowicz. "Aber es hängt alles davon ab, wie sich Russland in Zukunft verhält, ob es seine aggressive Rüstungspolitik fortführt. Darüber müsste die Nato als Gemeinschaft entscheiden." Russland, so der polnische Außenminister, verstehe nur die Sprache der Stärke.

Am diesem Freitag hatte US-Außenminister Mike Pompeo angekündigt, dass sein Land aus dem Vertrag mit Russland aussteigen wird. Der Rückzug solle in sechs Monaten in Kraft treten. Falls Moskau sich bis dahin nicht wieder an den Vertrag halte, sei dieser hinfällig.

In Deutschland hat die Aufkündigung Streit in der Koalition ausgelöst. CDU-Politiker halten es für einen Fehler, dass Außenminister Heiko Maas eine nukleare Nachrüstung als Reaktion auf ein Ende des INF-Vertrags ausgeschlossen hat. Es sei "ganz falsch zu sagen, dass man nichts tun wird", kritisiert der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen. Er warf der SPD vor, die "ernste sicherheitspolitische Lage zu innenpolitischer Vorteilssuche" zu missbrauchen.

Auch der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok hält es für falsch, frühzeitig Optionen vom Tisch zu nehmen. Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin weiterhin jede Zusammenarbeit ablehnen, "müsste man notfalls auch über eine atomare Nachrüstung in Europa nachdenken", fordert Brok.

Der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss Roderich Kiesewetter verlangt einen neuen Nato-Doppelbeschluss, eine Mischung aus "Handlungsentschlossenheit und Dialogbereitschaft". "Wenn Russland seine Systeme nicht abrüstet, müssen wir für die Sicherheit Europas sorgen und dürfen auch nukleare Optionen nicht ausschließen", so Kiesewetter.