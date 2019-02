Gekündigter INF-Vertrag Gorbatschow warnt vor neuem Wettrüsten

Der russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow hat vor einem Aus des INF-Vertrags gewarnt. Es bestehe die Gefahr eines neuen Wettrüstens, schrieb der frühere Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Ex-Präsident der Sowjetunion in einem Beitrag der Moskauer Zeitung "Wedomosti".

Die USA hatten Russland ein Ultimatum zur Einhaltung des Abkommens gesetzt und einen Tag vor dem Ablauf der Frist angekündigt, aus dem Abrüstungsvertrag auszusteigen. Schließlich setzten beide Seiten den Vertrag aus - sie werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Es bleibt aber eine halbjährige Kündigungsfrist, um den Vertrag doch noch zu retten. Das INF-Abkommen (für "Intermediate Range Nuclear Forces") verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können.

Unter dem Aussetzen des Vertrags "leidet die Sicherheit aller Länder - die der USA eingeschlossen", mahnte Gorbatschow nun. "Und alle verstehen, dass eine neue Runde eines Raketen-Wettlaufs noch gefährlicher werden kann", sagte der 87-Jährige. Er hatte den Vertrag 1987 mit US-Präsident Ronald Reagan (1911-2004) unterzeichnet.

"Zu viel steht auf dem Spiel"

Gorbatschow sehe gefährliche zerstörerische Tendenzen in der Weltpolitik. So wollten die USA mit dem Ausstieg aus dem Abkommen ihr Streben nach "absoluter militärischer Überlegenheit" fortsetzen und sich von allen Einschränkungen in Rüstungsfragen lossagen. Gorbatschow rief die US-Politik auf, sich für eine Rettung des Abkommens einzusetzen.

"Ich bedauere, dass die verschärfte innenpolitische Lage der vergangenen Jahre in den USA praktisch zu einem Ende des Dialogs zwischen unseren beiden Ländern auf ganzer Länge geführt hat - eben auch im Hinblick auf die Probleme der Atomwaffen", schrieb der Politiker.

Gorbatschow äußerte sich betrübt darüber, dass Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Washington und Moskau keine Lösung des Problems habe erreichen können - "aber man muss weitere Anstrengungen unternehmen - zu viel steht auf dem Spiel". In Brüssel wollten die Verteidigungsminister der Nato-Staaten am Abend erstmals über mögliche Konsequenzen aus der Auflösung des INF-Vertrags beraten.

Nato will keine neuen Atomwaffen in Europa

Der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller zufolge sind aber keine neuen Atomwaffen in Europa geplant. "Wir werden jetzt diskutieren müssen, wie sich die Nato auf die neuen russischen Raketen einstellt", sagte die US-Diplomatin vor dem Treffen der "Süddeutschen Zeitung". "Dabei haben wir nicht die Absicht, neue landgestützte nukleare Waffensysteme in Europa zu stationieren." Die Tür für Diplomatie, um den INF-Vertrag zu retten, stehe weiter offen.

Grund zur Panik gebe es noch nicht, schrieb auch der als Vater der Deutschen Einheit bekannte Gorbatschow. Er sehe noch die Chance einer Einigung.