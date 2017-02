+++ US-Newsblog +++ Kreml erwartet nach Trump-Interview Entschuldigung von TV-Sender

11.10 Uhr

Iran zeigt sich abwartend - trotz neuer US-Sanktionen

Konsequent und rational - so will Iran der neuen US-Regierung begegnen. "Noch scheint ja die neue amerikanische Regierung nicht so ganz funktionsfähig zu sein, besonders wie genau ihre Außenpolitik aussehen wird", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi in Teheran. Daher werde man abwarten und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Seiner Einschätzung nach würden sich letztendlich die politischen Realitäten innerhalb der neuen amerikanischen Regierung durchsetzen.

Am Freitag hatte das US-Finanzministerium weitere Wirtschaftssanktionen gegen 25 iranische Personen und Einrichtungen verhängt und damit auf Tests einer Rakete und eines Marschflugkörpers der iranischen Streitkräfte reagiert. Zudem gehört Iran zu jenen sieben islamischen Ländern, für die Trump einen 90-tägigen Einreisestopp verhängt hatte. Dieser ist vorerst ausgesetzt.

11.00 Uhr

Kreml nennt Fragen in Trump-Interview "beleidigend"

Das Interview mit Donald Trump mit dem US-Fernsehsender Fox sorgt in Russland für Aufregung. Darin wurde der US-Präsident auf Vorwürfe gegen Kreml-Chef Wladimir Putin angesprochen, dieser sei für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten mitverantwortlich. "Es gibt viele Mörder", sagte Trump. "Wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?"

Die Unterstellung des Journalisten in seiner Frage sei "beleidigend", teilte der Kreml in Moskau am Tag nach der Ausstrahlung mit. Der Sender solle sich für die Behauptung entschuldigen, hieß es weiter.

Trump hatte in dem Interview neben der Relativierung noch Lob für Putin übrig: "Ich respektiere ihn, so wie ich viele Leute respektiere", sagte er. "Aber das heißt nicht, dass ich mich mit ihnen verstehe."

Die Äußerungen sorgten umgehend Kritik aus der eigenen republikanischen Partei, die Putin mehrheitlich kritisch sieht. Senator Mitch McConnell sagte, er denke nicht, dass sich das Verhalten der Führung in Moskau und Washington vergleichen lasse. Putin sei "ein früherer KGB-Agent, ein Gangster", der nicht durch eine "glaubwürdige Wahl" an die Macht gekommen sei.

10.40 Uhr

Trump trifft sich im Mai mit Nato-Verbündeten

Die Nato hatte er kürzlich noch obsolet genannt, nun schwenkt US-Präsident Donald Trump offenbar auch in dieser Causa um. Das Weiße Haus bestätigte die "starke Unterstützung" des Präsidenten für die Verteidigungsallianz. Nach einem Telefonat zwischen Generalsekretär Jens Stoltenberg und Trump teilte die Nato mit, der US-Präsident werde sich im Mai an einem Treffen der Verbündeten in Brüssel teilnehmen.

Trump hatte mit seinen Äußerungen die Sorge der Nato-Partner über die Fortsetzung der Zusammenarbeit genährt. Vor Kurzem betonte er aber auch die fundamentale Bedeutung des Bündnisses. Er fordert vor allem, dass andere Mitgliedsländer ihren finanziellen Beitrag erhöhen und die Vereinigten Staaten dadurch finanziell wie militärisch entlasten. Schon länger dringen die Amerikaner darauf, dass die europäischen Partner mehr für Verteidigung ausgeben.

Seit Jahren ist es Ziel der Nato, dass ihre Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in den Verteidigungsetat stecken. Diese Vorgabe erfüllen bisher nur vier europäische Nato-Staaten. In Deutschland liegt der Anteil bei knapp 1,2 Prozent.