Irak 21 Menschen sterben bei Doppelanschlag in Bagdad

Zwei Bomben explodierten auf einem Markt, mehrere Läden begannen zu brennen. Ein Doppelanschlag hat am Samstag das Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad erschüttert. 21 Menschen starben. Mindestens 40 Menschen sind zudem laut Polizei und Ärzten verletzt worden.

Aus dem Innenministerium verlautete, dass einer der beiden Sprengsätze von einem Selbstmordattentäter im Stadtviertel al-Sinek gezündet wurde.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Im Irak verübt die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) häufig Selbstmordanschläge.

Das Herrschaftsgebiet des IS ist in den vergangenen Monaten erheblich geschrumpft. Der IS steht auch unter Druck, weil die irakische Armee und ihre Verbündeten seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul führen.

Am Kampf gegen den IS im Irak soll sich künftig auch die Bundeswehr intensiver beteiligen. Nach SPIEGEL-Informationen will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ab 2017 Soldaten für Ausbildungsprogramme nach Bagdad entsenden. Dort sollen sie ein Programm der Nato zur Ausbildung der irakischen Armee unterstützen. Bisher war die Bundeswehr ausschließlich im relativ ruhigen Norden des Landes rund um die Kurden-Metropole Arbil aktiv.