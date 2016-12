Irak Armee startet neuen Angriff auf Mossul

Im Kampf um die Stadt Mossul hat die irakische Armee nach eigenen Angaben die nächste Phase eingeleitet. In der nun gestarteten Operation sollen demnach die östlichen Stadtviertel von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) befreit werden, sagte ein Kommandant. An der Militäroperation seien Armee, Anti-Terror-Einheiten und die Polizei beteiligt.

Mossul ist seit 2014 unter Kontrolle der Terrormiliz und gilt als letzte Hochburg des IS im Irak. Gemeinsam mit ihren Verbündeten hatte die irakische Armee im Oktober die Offensive auf Mossul gestartet und seitdem viele Dörfer rund um die Stadt eingenommen.

Der Kampf um die Großstadt gilt allerdings als der schwierigste Teil der Offensive, der Straßenkampf dort birgt viele Risiken. Zudem müssen die Verbündeten die Dschihadisten inmitten von Zivilisten bekämpfen. Einige Stadtviertel östlich des Tigris wurden Armeeangaben zufolge bereits eingenommen.

Zuletzt war die Offensive ins Stocken geraten. Grund dafür sind nach Angaben der irakischen Armee schlechtes Wetter und der Widerstand der IS-Kämpfer. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete, dass IS-Kämpfer bei ihrem Rückzug aus der Stadt Zivilisten töteten, die sich ihnen nicht anschließen wollten. (Lesen Sie hier mehr über die einzige Krankenstation, die Soldaten und Zivilisten medizinisch versorgt.)

Insgesamt sind an der Schlacht um Mossul 100.000 Kämpfer der irakischen Armee, kurdische Verbänden und schiitischen Milizen beteiligt, die wiederum von US-Militärs beraten werden. Unterstützt werden sie auch durch Luftangriffe westlicher und arabischer Verbündeter.