Nach Gefechten im Irak Deutschland nimmt Waffen-Training für Kurden wieder auf

Aus Sorge, dass die irakische Nationalarmee mit deutschen Waffen beschossen wird, hatte die Bundeswehr Anfang der Woche das Waffentraining für die kurdischen Peschmerga-Kämpfer ausgesetzt.

Jetzt nimmt die Bundeswehr die Übungseinheiten mit der "Milan"-Rakete wieder auf und begründet das vor allem mit der Beruhigung der Lage im Nordirak. Generalinspekteur Volker Wieker schrieb an die Verteidigungsexperten im Bundestag, nach Gesprächen mit den Kurden und der zentralirakischen Regierung habe er den Eindruck, dass "eine akute Verschlechterung der Bedrohungs- und Sicherheitslage" nicht zu erwarten sei.

Die kurdische Nachrichtenseite Rudaw berichtet, bei den jüngsten Gefechten sei auch die Panzerabwehrwaffe "Milan" eingesetzt worden. Damit seien zwei gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Die Panzerabwehrwaffe hatte Deutschland für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geliefert.

Die Kämpfer bestreiten allerdings den Einsatz der deutschen Waffe, das Bundesverteidigungsministerium bestätigte den Einsatz nicht. "Uns liegen zu dieser Berichterstattung keine eigenen Erkenntnisse vor", sagte ein Ministeriumssprecher.

Anfang der Woche waren zwischen der irakischen Armee und Peschmerga-Kämpfern schwere Gefechte ausgebrochen. Der Konflikt zwischen Nationalarmee und Kurden war eskaliert, nachdem die Kurden ihre Unabhängigkeitspläne vorangetrieben hatten. Die irakische Zentralregierung lehnt eine Abspaltung strikt ab. Bei den eingenommenen Gebieten handelt es sich um Regionen, die sowohl von Bagdad als auch von den Kurden beansprucht werden. Nun scheint es, als seien diese wieder in der Hand der Bagdader Regierung.

Kurden offenbar wieder hinter den Grenzen von 2014

Vereinzelt kam es am Freitag noch zu ernsten Gefechten, etwa in der Ortschaft Altin Köprü in der Provinz Kirkuk. Iraks gemeinsames Operationskommando teilte mit, Kräfte von Armee, Polizei und schiitischen Milizen hätten den Ort Altin Köprü rund 50 Kilometer südlich der kurdischen Provinzhauptstadt Erbil eingenommen. Das Peschmerga-Kommando erklärte hingegen, die Angriffen seien abgewehrt worden, etwa 30 Peschmerga-Kämpfer seien getötet worden.

Aus den meisten Orten in der ölreichen Provinz Kirkuk hatten sich die Kurden zuvor ohne Widerstand zurückgezogen, offenbar bis innerhalb der Grenzen ihres Autonomiegebietes von 2014, das sie von Erbil aus regieren.

Am Donnerstag hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sowohl mit dem kurdischen Präsidenten als auch mit dem irakischen Premierminister telefoniert. Dabei hätten beide Seiten versichert, dass sie den lange schwelenden Konflikt durch Gespräche lösen wollten. Konkret berichteten beide Seiten davon, man habe im Konflikt um Kirkuk bereits Vereinbarungen für eine Deeskalation getroffen.