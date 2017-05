Kopien von US-Bauwerken im Irak Die Weißen Häuser von Arbil

Mit Shihab N. Shihab fing alles an: Vor drei Jahren ließ der kurdische Geschäftsmann in seiner Heimatstadt Arbil im Nordirak einen Nachbau des Weißen Hauses errichten.

Für rund 20 Millionen US-Dollar bekam Shihab 3000 Quadratmeter Wohnfläche (allein das Schlafzimmer ist 140 Quadratmeter groß), einen Kinosaal und einen Swimming Pool. "Ich werde mein Schlafzimmer für den Rest meines Lebens behalten, Obama muss seines zum Ende der Amtszeit räumen", sagte der kurdische Tycoon 2014. Das Interieur der Kopie in Arbil dürfte ganz nach dem Geschmack des neuen Hausherrn im originalen Weißen Haus von Washington sein: Säulen aus italienischem Marmor und vergoldete Ornamente auf Treppengeländern und an Decken sorgen für reichlich Prunk, der auch Donald Trump gefällt.

Shihabs Prachtbau hat inzwischen viele andere Bauherren inspiriert. Im Stadtteil "Dream City" sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Villen und Paläste entstanden, die aussehen wie das Weiße Haus oder andere Bauten aus den Gründungsjahren der USA. Und die Häuser sind mindestens ebenso gut geschützt wie viele Regierungsbauten in Washington. "Dream City" ist ein umzäunter und eingemauerter, nun ja, Traum. An den Eingängen stehen bewaffnete Sicherheitskräfte, im Viertel patrouillieren private Wachleute. Sehen Sie hier Bilder des Fotografen Eugenio Grosso aus "Dream City".

In einigen Häusern leben bereits betuchte Iraker, doch viele Villen sind noch im Bau. Eine Shopping Mall in "Dream City" hat bereits geöffnet, die zweite soll bald fertiggestellt sein. Die meisten Bewohner der Anlage haben ihr Geld im Erdölsektor gemacht.

Mittlerweile hat sich auch die Sicherheitslage in Arbil deutlich gebessert. Als Shihab 2014 sein Weißes Haus hochzog, stand die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nur rund 50 Kilometer entfernt. Seither haben die irakischen Truppen die Dschihadisten deutlich zurückdrängen können.