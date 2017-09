Referendum im Irak Große Mehrheit für Unabhängigkeit der Kurden

Das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend, aber natürlich ein Erfolg für die Kurden im Nordirak: Nach Angaben der Wahlkommission in Erbil stimmten 92,3 Prozent der Wählerbeim umstrittenen Referendum für eine Unabhängigkeit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei rund 72 Prozent.

Die Abstimmung am Montag war international auf Kritik gestoßen. Die Kurden im Nordirak genießen zwar weitgehende Autonomierechte, träumen aber seit Jahrzehnten von einem eigenen Staat.

Mit dem Referendum will Kurden-Präsident Massud Barsani Fakten schaffen, um die Zentralregierung zu Verhandlungen über eine kurdische Unabhängigkeit zu zwingen.

Iraks Zentralregierung lehnte das Referendum ab und hatte die Abstimmung verboten. Auch die USA sowie die Nachbarländer Türkei und Iran sind gegen das Referendum.

Die irakische Zentralregierung erhöhte am Mittwoch ihren Druck, um die kurdische Führung zum Einlenken zu bringen. Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi verlangte von der kurdischen Autonomieregierung im Norden des Landes, das Ergebnis der Volksabstimmung zu annullieren. Er werde mit den Kurden nicht über eine Unabhängigkeit sprechen.

Die Luftfahrtbehörde in Bagdad wies ausländische Airlines an, Flüge in die kurdischen Autonomiegebiete von Freitag an zu stoppen. Die ägyptische Fluglinie Egypt Air und die libanesische MEA erklärten, sie würden ihre Verbindungen einstellen.