Uno-Resolution Irak will Türkei zum Rückzug zwingen

Der Irak will die Türkei über den Uno-Sicherheitsrat zu einem Rückzug seiner Soldaten aus dem Nordirak zwingen. Der irakische Uno-Botschafter habe um die Einberufung des Sicherheitsrats gebeten, um über die "Verstöße und Einmischungen der türkischen Seite" zu diskutieren, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Bagdad mit. Die Bitte enthalte den Antrag, eine Resolution zu beschließen, um die türkische Militärpräsenz im Nordirak zu beenden.

Verärgert ist Bagdad auch über eine Äußerung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Zukunft der nordirakischen Stadt Mossul. Erdogan hatte am Wochenende gesagt, nach der Befreiung von der Terrormiliz "Islamischer Staat" dürften in Mossul nur sunnitische Araber, Turkmenen und sunnitische Kurden leben. Das stieß im mehrheitlich von Schiiten bewohnten Irak auf scharfe Kritik.

Der irakische Uno-Botschafter habe den Sicherheitsrat gebeten, über die "Verstöße und Einmischungen der türkischen Seite" zu diskutieren, teilte das Außenministerium mit. Die Türkei und der Irak hatten bereits am Mittwoch gegenseitig den Botschafter des anderen Landes einbestellt.

Die Türkei bildet in der Nähe von Mossul sunnitische Kämpfer und kurdische Peschmerga für die Bekämpfung des IS aus. Ein Streit darüber hatte bereits im vergangenen Jahr die Beziehungen zwischen beiden Ländern schwer belastet. Der Irak wolle nicht in einen Krieg mit der Türkei schlittern, hatte Ministerpräsident Haider al-Abadi zuletzt gesagt.