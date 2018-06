Kurdenkonflikt Türkische Luftwaffe greift PKK-Stellungen im Nordirak an

Ankara geht wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 24. Juni verstärkt gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Nach Angaben der türkischen Armee wurden bei einem erneuten Luftangriff auf Stellungen im Nordirak sechs "bewaffnete Terroristen" getötet. Der Einsatz fand demnach bereits am Dienstag statt.

Dabei seien 16 Ziele in sechs Regionen zerstört worden, unter anderem in Kandil. Dort hat die PKK ihr Hauptquartier. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, es werde gegen jeden vorgegangen, der die Türkei bedrohe: "Jetzt sind Kandil und Sindschar an der Reihe."

Nach Angaben der Regierung rücken türkische Truppen in Richtung der PKK-Hochburg in den Kandil-Bergen vor. Innenminister Süleyman Soylu hatte am Montag angekündigt: "Kandil wird für die Türkei zu einem sicheren Ort gemacht werden."

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. In den vergangenen drei Jahrzehnten starben in dem Konflikt im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei schätzungsweise mehr als 40.000 Menschen.