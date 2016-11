Anschlag im Südirak Selbstmordkommando tötet acht Menschen

Bei einem Anschlag im Südirak sind am Montag mindestens acht Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Mitglieds des Provinzrats von Kerbela versuchten am Montagmorgen sechs Selbstmordattentäter mit Waffen in die Stadt Ain al-Tamur einzudringen.

Wie der Innenminister mitteilte, erschossen Sicherheitskräfte fünf der sechs Angreifer. Einem gelang es jedoch, in ein Wohnhaus zu gelangen und seine Sprengladung zu zünden.

Die Oasenstadt Ain al-Tamur liegt südwestlich der Hauptstadt Bagdad und knapp 50 Kilometer von der schiitischen Stadt Kerbela entfernt. In der Stadt waren zuletzt Ende August mehr als 20 Menschen bei einem Terrorangriff auf einer Hochzeitsfeier gestorben. Damals hatte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" dazu bekannt, zu dem Attentat vom Montagmorgen gab es zunächst kein Bekenntnis.