Streit über Israel-Äußerungen Irans Außenminister fordert Verständnis für Gabriel

Das iranische Außenministerium hat Verständnis für Sigmar Gabriel (SPD) gefordert. Der Vizekanzler hatte in Teheran mit Äußerungen zu Israel für Aufregung gesorgt. "Wir sollten auch die innenpolitische Stimmung in Deutschland in Betracht ziehen", sagte nun der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, der Tageszeitung "Etemad".

Deutschland habe nun mal auch Beziehungen mit anderen Ländern in der Region, darunter auch mit Israel, die nicht ignoriert werden können, sagte er weiter. Dennoch seien solche Äußerungen gegen diplomatische Prinzipien, da kein Land einem anderen außenpolitisch etwas vorschreiben könne. Außerdem sei die iranische Haltung gegenüber Israel und Palästina seit vielen Jahren ausreichend bekannt.

"...wenn Iran das Existenzrecht Israels akzeptiert"

Hintergrund der Aufregung war ein SPIEGEL-ONLINE-Interview Gabriels vor seiner Iran-Reise. "Ein normales, freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland wird erst dann möglich sein, wenn Iran das Existenzrecht Israels akzeptiert", hatte Gabriel gesagt.

Dieser Satz führte auch während der Reise zu harscher Kritik aus der iranischen Führung. Anders als bei seinem ersten Teheran-Besuch im Juli 2015 gab es kein Treffen mit Präsident Hassan Rohani oder mit Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Ebenso wurde ein geplantes Gespräch mit Parlamentspräsident Ali Laridschani abgesagt. Laut Justizchef Sadegh Laridschani hätte Teheran Gabriels Einreise verbieten sollen.

Ein Regierungssprecher in Teheran hatte hingegen bereits am Dienstag versucht, die Aufregung herunterzuspielen. Gabriel respektiere sowohl das iranische Volk als auch die Regierung. Das Ziel seiner Reise sei der Ausbau der Beziehungen gewesen. Die Äußerungen seien mehr für das deutsche Publikum gedacht, so der Sprecher.