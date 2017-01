Beisetzung des Ex-Präsidenten Hunderttausende Iraner trauern um Rafsanjani

Irans politische Führung hat gemeinsam mit Hunderttausenden Trauernden an der Beisetzung des ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsanjani teilgenommen. In der Teheraner Innenstadt säumten sie auf der Revolutionsstraße den Weg zur letzten Ruhestätte des 82-Jährigen.

Beigesetzt wurde Rafsanjani neben Ajatollah Ruhollah Chomeini in dessen Mausoleum im Süden Teherans. Chomeini war Anführer der Islamischen Revolution von 1979 und Gründer des theokratischen Systems in Iran.

Ajatollah Ali Chamenei bezeichnet Rafsanjani als Freund

Nicht nur Anhänger, sondern auch politische Gegner waren bei der Beerdigung Rafsanjanis dabei. Das Requiem in der Universität Teheran leitete am Dienstag der oberste religiöse Führer Ajatollah Ali Chamenei. Er erklärte, politische Differenzen hätten niemals ganz seine fast 60 Jahre währende Freundschaft zu Rafsanjani brechen können.

Rafsanjani war am Sonntag im Alter von 82 Jahren an Herzversagen gestorben. Der moderate Kleriker hatte sich stets für eine wirtschaftliche Liberalisierung eine Annäherung an den Westen ausgesprochen.

Er gehörte zu den Architekten der iranischen Revolution von 1979 und war auch Mentor des derzeitigen Präsidenten Hassan Rohani. Zuletzt stand Rafsandschani an der Spitze des Schlichtungsrates. Dieses Gremium soll bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Parlament und dem Wächterrat vermitteln, der die Konformität aller Gesetze und Regierungsbeschlüsse mit dem Islam überwacht.