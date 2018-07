Diplomatenfestnahme in Bayern Iran bestellt deutschen Gesandten ein

Irans Außenministerium hat den französischen und den belgischen Botschafter sowie den deutschen Geschäftsträger einbestellt. Grund ist die Festnahme eines iranischen Diplomaten in Deutschland. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars.

Am Sonntag hatten Polizisten einen iranischen Diplomaten an der A3 bei Aschaffenburg in Nordbayern festgenommen. Dem Mann, der in Wien stationiert ist, wird vorgeworfen, mit einem vereitelten Terroranschlag auf Exil-Iraner in Frankreich in Verbindung zu stehen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars sagte Ministeriumssprecher Bahram Qasemi: "Der stellvertretende Außenminister Irans hat den starken Protest der Islamischen Republik gegen die Festnahme des iranischen Diplomaten geäußert." Er habe betont, dass der Diplomat aufgrund der Immunität innerhalb des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen unverzüglich und ohne Auflagen freigelassen werden sollte.

Die Festnahme ist laut ihm ein Komplott, um die iranisch-europäischen Beziehungen zu beschädigen - zu einer Zeit, in der Irans Präsident Hassan Rohani zu Besuch ist, um über die Zukunft des Atomabkommens zu beraten. Die USA hatten im Mai den Vertrag mit dem Land einseitig gekündigt.

In Deutschland konnte der Diplomat festgenommen werden, weil ihn der Diplomatenstatus nur in dem Land vor Strafverfolgung schützt, in dem er stationiert ist. Er soll nun nach Belgien ausgeliefert werden.

Österreich will dem Diplomaten nach Angaben des Außenamts seinen Status aberkennen.