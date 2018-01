Proteste in Iran Großbritannien plädiert für "ernsthafte Debatte"

Angesichts der Protestwelle in Iran hat der britische Außenminister Boris Johnson zu einer ernsthaften Debatte über die "legitimen und wichtigen Belange" der Demonstranten im Land aufgerufen. Großbritannien hoffe, dass die iranischen Behörden eine solche Debatte zuließen. "Die Menschen sollten die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung haben und auf legale Weise friedlich demonstrieren dürfen", schrieb Johnson bei Facebook.

Großbritannien bedauere die Todesfälle bei den Protesten, heißt es in Johnsons Beitrag. Man rufe alle Parteien zum Gewaltverzicht auf.

Die landesweiten Proteste hatten am Donnerstag begonnen. Sie richteten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung, inzwischen zielt die Kritik jedoch gegen die Führung des Landes (eine Analyse zur Situation in Iran lesen Sie hier).

Präsident Hassan Rohani räumte ein, dass die Regierung die Lage nicht mehr völlig kontrolliere. Bei einer Krisensitzung im Parlament erklärte er, es wäre ein Fehler, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen. "Auch sind die Probleme der Menschen nicht nur wirtschaftlicher Natur, sie fordern auch mehr Freiheiten." Er kritisierte damit indirekt die Hardliner im Klerus, die seine Reformen blockieren. Rohani zufolge sollten die Proteste nicht als Gefahr, sondern als Chance angesehen werden.

Bei den Protesten starben bereits mindestens zwölf Menschen. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP meldeten unter Berufung auf das staatliche iranische Fernsehen, dass es am Montag erstmals seit Beginn der Demonstrationen ein Todesopfer bei der Polizei gegeben haben soll. Der Polizist sei in Nadschafabad in Zentraliran von einem bewaffneten Demonstranten getötet worden. Drei weitere Sicherheitskräfte seien bei einem Schusswechsel verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher im Staatsfernsehen.

Die Nachrichtenagentur Mehr meldete aus der Stadt Kermanschah, ein Posten der Verkehrspolizei sei in Brand gesetzt worden. Dabei sei niemand verletzt worden.

Video: Tausende protestieren gegen Regierung

Video STR /EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Reaktionen von EU, Gabriel, Netanyahu

Die USA und Israel unterstützten die Proteste und äußerten ihre Hoffnung auf einen politischen Umsturz in Teheran. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahuäußerte sich am Montag in einer Videobotschaft zu den Protesten: "Mutige Iraner gehen auf die Straße. Sie wollen Freiheit, sie wollen Gerechtigkeit, sie wollen die grundlegenden Rechte, die ihnen seit Jahrzehnten verweigert werden."

Die EU rief die iranische Führung unterdessen auf, das Demonstrationsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu respektieren. "Wir hoffen, dass das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit garantiert werden", erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montagabend. "Wir werden die Entwicklungen weiterhin verfolgen."

Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die Führung in Teheran aufgefordert, die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Er sei "sehr besorgt" angesichts der Meldungen über getötete Demonstranten und zahlreiche Verhaftungen bei den Protesten in Iran.

Es sind die größten Unruhen seit der gewaltsam unterdrückten Protestbewegung gegen die Wiederwahl des damaligen ultrakonservativen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad 2009.