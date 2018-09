Plakat-Panne Iraner werben mit israelischen Soldaten

Ein iranischer Bürgermeister hat sich einem Bericht zufolge dafür entschuldigt, dass auf einem Plakat zur Ehrung der Veteranen des Iran-Irak-Kriegs versehentlich israelische Soldaten gezeigt wurden. "Ein solch schändliches Plakat während der Woche der heiligen Verteidigung aufzuhängen, war ein unverzeihlicher Fehler", sagte der Bürgermeister der südiranischen Großstadt Schiras, Heidar Eskandarpur, laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Das an einer Kreuzung der Stadt aufgestellte Plakat zeigte drei Soldaten in Rückenansicht vor einem Wolkenmeer neben einer Zeile aus einem persischen Gedicht. Es wurde anlässlich des Jahrestags des Beginns des Iran-Irak-Kriegs am 20. September 1980 aufgestellt, der in Iran als "die heilige Verteidigung" bezeichnet wird. Laut Tasnim zeigt das Foto jedoch keine Iraner, sondern Israelis, die an ihren Uniformen und Waffen leicht als solche zu erkennen sind.

İran'ın Şiraz kentinde "Kutsal Savunma Haftası" anısına şehitlere minnet konulu şiir yazılan bilboard üzerine, yanlışlıkla İsrail askerlerinin fotoğrafı koyuldu.

[Via-@pirmikaili ] pic.twitter.com/DPp8TBtOuF — EHA MEDYA (@eha_medya) 26. September 2018

Außerdem wurde laut dem Bericht aus dem Originalfoto eine Soldatin herausretouchiert, bevor es für das Plakat verwendet wurde. Medienberichten zufolge wurden zwei Mitarbeiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit gefeuert. In Onlinenetzwerken erntete das Plakat Ärger und Spott.