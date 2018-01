Staatlich organisiert Tausende demonstrieren für Irans Regime

Nach tagelangen und immer noch andauernden regimekritischen Protesten in Iran hat die islamische Führung des Landes nun selbst landesweit Kundgebungen organisiert. Nach Angaben des Staatsfernsehens Irib waren es sogar Hunderttausende, die auf den Straßen ihre Unterstützung für das System demonstrierten. Irib zeigte Livebilder von Kundgebungen in mehreren iranischen Städten.

In allen Demonstrationen gab es Rufe wie: "Nieder mit den USA", "Nieder mit Saudi-Arabien" und "Nieder mit Israel". Diese drei Länder sind nach Auffassung der iranischen Führung die Anstifter der Protestwelle im Land und unterstützen demnach die Demonstranten mit Geld und auch mit Waffen.

Eine dementsprechende Vermutung hatte auch der oberste politische und geistliche Führung Ajatollah Ali Khamenei zuvor geäußert. Auf Schildern der Demonstranten wurden "Unruhestifter" verurteilt, die Protestteilnehmer riefen Slogans zur Unterstützung Khameneis.

Die systemkritischen Proteste gingen nach Berichten in sozialen Medien auch in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten weiter. Die staatlichen Medien haben diese Proteste aber noch nicht bestätigt und behaupten, dass es besonders in Teheran ruhig gewesen sei. In der Provinz Albors westlich von Teheran herrscht seit Mittwoch ein Versammlungsverbot.

Sehen Sie hier die Proteste in Iran im Video:

Video DPA

Am vergangenen Sonntag hatten Demonstranten zunächst Proteste gegen die großen wirtschaftlichen Probleme Irans gestartet. Von Mashhad im Nordosten des Landes breiteten sich die Demonstrationen schließlich auf weitere Städte aus und wurden systemkritischer. Dabei kam es auch wiederholt zu Gewalttaten. Mindestens 19 Menschen sind mittlerweile gestorben. (Lesen Sie hier eine Ananlyse zu den Protesten)