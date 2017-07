Reaktion auf neue Sanktionen Iran wirft den USA "Vergiftung des internationalen Klimas" vor

Iran hat mit scharfer Kritik auf die neuen US-Wirtschaftssanktionen reagiert und eigene Strafmaßnahmen gegen amerikanische Bürger angekündigt. Die USA würden auf Eskalation statt auf Entspannung setzen, sagte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif am Rande eines Besuchs bei der Uno in New York dem katarischen Nachrichtensender Al Jazeera.

Die Regierung von Donald Trump habe "illegale Sanktionen" beschlossen, "um das internationale Klima zu vergiften", sagte Zarif dem Sender. Es werde geprüft, ob die Sanktionen gegen Vereinbarungen verstießen. Zarifs Ministerium nannte die Maßnahmen in einer Erklärung "verachtungswürdig und nutzlos".

Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte zuvor unter anderem mit Hinweis auf das iranische Raketenprogramm Strafmaßnahmen gegen mehrere Personen, Unternehmen und Organisationen verhängt. Es bestehe eine "anhaltende Bedrohung" hieß es zur Begründung.

Donald Trump setzt damit eine Doppelstrategie gegen Teheran um. Am späten Montagabend hatte das US-Außenministerium Iran erneut bescheinigt, sich an die Auflagen des 2015 geschlossenen Atomabkommens zu halten. Die US-Regierung ist aber nach wie vor der Meinung, dass das Land unter Führung von Präsident Hassan Rohani zu wenig unternehme, um dem "Geist des Abkommens" gerecht zu werden.

Der iranische Chefdiplomat Zarif kündigte an, bei der Vorstellung der Zwischenbilanz zum Atomabkommen mit Iran werde er sich beschweren, dass die USA Strafmaßnahmen entgegen dem Abkommen nicht aufgehoben hätten. An dem Treffen am Freitag in Wien beteiligen sich außer Iran und den USA auch die vier anderen Vetomächte des Uno-Sicherheitsrats sowie Deutschland.

Zarif klagte, dass er keinen Kontakt zu US-Außenminister Rex Tillerson habe. Mit dessen Vorgänger John Kerry hatte er hingegen im Zuge der Verhandlungen über das Atomabkommen sehr oft gesprochen. Er sei aber weiter offen für Gespräche.

Die fünf Uno-Vetomächte und Deutschland hatten das Atomabkommen mit Iran im Juli 2015 geschlossen. Trump hatte es im Wahlkampf als "schlimmsten Deal" bezeichnet, der jemals geschlossen worden sei.