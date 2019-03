Opposition in Iran Menschenrechtlerin Sotoudeh zu sieben Jahren Haft verurteilt

Die prominente iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ihr werden staatsfeindliche Propaganda, Beleidigung des Führers und Spionage vorgeworfen. Seit Juni vergangenen Jahres sitzt sie bereits im Gefängnis.

"Sotoudeh wurde vom Revolutionsgericht wegen staatsfeindlicher Propaganda zu fünf und Beleidigung des obersten Führers (Ali Chamenei) zu zwei Jahren Haft verurteilt", sagte der Richter Mohamed Moghisehie der Nachrichtenagentur Isna. Da Sotoudeh das Urteil nicht anerkannt habe, werde der Fall automatisch an ein Berufungsgericht weitergeleitet.

Die 55-Jährige Sotoudeh, die vom EU-Parlament mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet wurde, sitzt seit Juni im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran. Fünf Tage, bevor sie in Haft kam, hatte sie sich noch in einemBeitrag für den SPIEGEL zu ihrem Alltag im Iran geäußert.

Sotoudeh protestiert mit Hungerstreik gegen Urteil

Sotoudeh hat alle Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. Sie hatte es ebenfalls abgelehnt, eine Kaution von umgerechnet 125.000 Euro bis zu ihrem Gerichtstermin zu hinterlegen. Zudem protestiert sie mit einem Hungerstreik gegen das Urteil und ihre Behandlung im Gefängnis.

Sotoudeh und ihr Mann Resa Chandan gehören zu den renommiertesten Menschenrechtsaktivisten in Iran. Sotoudeh arbeitete hauptsächlich als Anwältin für Dissidenten. In den vergangenen Monaten hat sie zudem die Verteidigung zweier junger Frauen übernommen, die gegen das Kopftuchverbot protestiert hatten und in Haft gekommen waren.

Sotoudeh war 2010 schon einmal wegen angeblicher Propaganda gegen das von islamischen Geistlichen beherrschte Establishment zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Auch damals trat sie in Hungerstreik. Im September 2013, nach der Wahl Hassan Rohanis zum Präsidenten, wurde die Regimekritikerin im September 2013 vorzeitig aus der Haft entlassen.