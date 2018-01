Beschwerde bei der Uno Iran gibt "absurden" Trump-Tweets Schuld am Protest

Tausende Demonstranten auf den Straßen Irans, "Tod dem Diktator"-Rufe gegen den religiösen Führer Ali Khamenei, den mächtigsten Mann im Land: Die andauernden Proteste in Iran überraschen das islamische Mullah-Regime ebenso wie Analysten im Ausland.

Auch eine Woche nach Protestbeginn sucht Irans Regierung die Schuld weiter im Ausland: In einer offiziellen Beschwerde an die Vereinten Nationen schreibt Irans Uno-Botschafter, die USA mischten sich "in grotesker Weise" in die inneren Angelegenheiten seines Landes ein.

Explizit attackiert das Regime darin US-Präsident Donald Trump. Dessen offene Unterstützung für den Protest und seine "absurden Tweets" hätten die Lage eskalieren lassen, schrieb der iranische Diplomat Gholamali Khoshroo nach New York.

Trump hatte die Proteste gegen die iranische Staatsführung in den vergangenen Tagen mehrfach gelobt und die Regierung in Teheran als "brutal und korrupt" bezeichnet. Irans Regierung versage "auf ganzer Linie", es sei "Zeit für einen Machtwechsel". Zudem erwägen die USA neue Sanktionen gegen Vertreter der iranischen Regierung und ihre Unterstützer, um die Gewalt gegen Demonstranten zu ahnden.

Proteste gehen in die zweite Woche

Auch in der Nacht zum Donnerstag gab es in mehreren mittelgroßen Städten neue Aufmärsche, trotz zahlreicher Verhaftungen und der Drohung der Revolutionsgarden, härter durchzugreifen. Die aktuellen Proteste haben zwar nicht das Ausmaß der Massendemonstrationen von 2009. Es sind aber die größten Unruhen im Land seit Langem.

Vermutet wird, dass die prekäre Lage junger Iraner wegen der lahmenden Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit wichtige Beweggründe vieler Demonstranten sind. Das schließen Analysten im Ausland aus dem Alter der Demonstrationsteilnehmer und daraus, dass die Protest weniger in Metropolen als in ärmeren ländlichen Gegenden großen Zulauf finden.

Bilder auf Twitter, Instagram und Facebook, die aus der Nacht zum Donnerstag stammen sollen, zeigen, dass es offenbar weitere Proteste in den Städten Noschar im Norden, Bandar Abbas im Süden oder Ahwas und Desful im Südwesten gegeben hat. Dort liegt auch die Provinz Chusestan, die ein Zentrum der Proteste ist. Die Nachrichtenagentur Tasmin berichtete, in der ostiranischen Stadt Birdschand seien 28 Menschen wegen "illegaler Versammlungen" festgenommen worden.

Hunderttausende bei von der Regierung organisierten Protesten

Das wahre Ausmaß der Kundgebungen blieb indes unklar, Irans staatliche Medien berichten nicht über die Proteste, die vor einer Woche mit Kundgebungen gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik des Landes begonnen hatten, aber dann zunehmend regimekritisch wurden.

AP Bestellter Protest: Mullahs, Beamte und Schüler marschieren für die Regierung

Um zu zeigen, dass das System vom Volk unterstützt wird, hatte die iranische Führung am Mittwoch Hunderttausende Menschen in Gegen-Demonstrationen auf die Straßen gebracht. In allen gab es Rufe wie: "Nieder mit den USA", "Nieder mit Saudi-Arabien" und "Nieder mit Israel". Neben den USA sind für das Regime auch diese beiden Länder Anstifter der aktuellen Protestwelle.

Die vom Iran gelenkte libanesischen Hisbollah-Miliz bemühte sich in einem Statement, die aktuellen Demonstrationen herunterzuspielen. "Mit Blick auf den Iran gibt es nichts, denke ich, worüber wir uns Sorgen machen sollten", sagte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah dem libanesischen Fernsehsender Al-Majadin. Die Proteste im Iran seien nicht groß. Zudem sei die Krise von den USA und Saudi-Arabien geschürt worden.

Im Video: Tote bei Attacke auf Polizeirevier