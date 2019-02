Anschlag in Iran Verdächtige nach Attentat auf Revolutionsgarden festgenommen

Knapp eine Woche nach dem Selbstmordanschlag auf einen Bus der Revolutionsgarde (IRGC) in Iran sind drei Tatverdächtige verhaftet worden.

Ihnen wird laut IRGC-Angaben vorgeworfen, den Terroranschlag geplant und ausgeführt zu haben. Bei ihrer Verhaftung in der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan, wo auch das Attentat stattgefunden hatten, wurden Waffen, Munition und 150 Kilogramm Sprengstoff gefunden, teilten die Revolutionsgarden laut der Nachrichtenagentur Tasnim mit.

Bei dem Anschlag waren am Mittwoch 27 Grenzschützer der Revolutionsgarde getötet und 13 weitere verletzt worden. Die sunnitische Separatistengruppe Dschaisch al-Adl (Armee der Gerechtigkeit) hatte den Angriff für sich reklamiert.

Die Gruppe gilt in Iran als eine salafistische Terrorgruppe und soll auch der Terrormiliz "Islamischer Staat" nahestehen. Teheran behauptet weiterhin, dass die Gruppe von den "US-Söldnern" in der Region - Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten - finanziell unterstützt werde. In der Grenzregion des schiitischen Iran herrscht der sunnitische Glaube vor, dort sind mehrere Rebellengruppen aktiv.

Am Tag des Anschlags sollen die Grenztruppen auf dem Rückweg von der Grenze gewesen, als ein mit Sprengstoff beladenes Auto neben ihrem Bus explodierte. Die Eliteeinheit der Revolutionsgarde ist dem obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, unterstellt.