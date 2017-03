Iran Oberster Geistlicher kritisiert Öffnung der Wirtschaft

Der oberste politische und religiöse Führer des Irans, Ajatollah Ali Khamenei, hat die Wirtschaftspolitik der Regierung kritisiert und Änderungen gefordert. "Ich fühle den Schmerz der Armen und der Menschen aus der unteren Klasse in meiner Seele", sagte Khamenei in seiner Botschaft zum persischen Neujahr. Insbesondere beklagte Khamenei hohe Preise, Arbeitslosigkeit und Ungleichheiten. "Die Regierung hat positive Schritte unternommen, sie erfüllte aber nicht die Erwartungen des Volkes und auch nicht meine."

Das iranische Staatsoberhaupt hat damit den Druck auf Präsident Hassan Rohani erhöht, der bei den konservativen Kräften ohnehin schon in der Kritik steht. Sie wollen im Mai seine Wiederwahl verhindern. Rohani hat jedoch gute Chancen zu gewinnen und seinen Reformkurs für weitere vier Jahre fortzuführen.

Konservative kritisieren Abkommen

Rohani wiederum präsentierte in seiner Neujahrsbotschaft ein gänzlich anderes Bild der Wirtschaftlage. "Was wir im vergangenen Jahr erreicht haben bei der Eindämmung der Inflation, bei der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums und bei Jobs ist beispiellos in den vergangenen 25 Jahren", sagte er.

Die konservativen Kräfte hinter Khamenei haben den Präsidenten immer wieder kritisiert, vor allem wegen des Atomabkommens mit den Uno-Vetomächten und Deutschland, das zu einer Aufhebung von Wirtschaftssanktionen gegen das Land führte und der Wirtschaft einen Schub geben sollte.

Khamenei forderte für das neue Jahr eine "Widerstandswirtschaft, Produktion und Beschäftigung". Mit dem Begriff "Widerstandswirtschaft" beschreiben seine Anhänger Maßnahmen, um das Land unabhängiger von der Außenwelt zu machen. Präsident Rohani setzt hingegen auf internationalen Handel und ausländische Investitionen.

Der Präsident forderte einen fairen Wahlkampf ohne Hetzkampagnen und ohne übertriebene Sicherheitsmaßnahmen. "Wir wollen freie und moralisch anständige Wahlen", sagte Rohani. Im Vordergrund stünden freie Debatten um die Programme der Kandidaten, nicht aber persönliche Abrechnungen.