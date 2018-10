Vergeltung für Anschlag Iranische Revolutionswächter feuern Raketen auf Syrien ab

Die iranischen Revolutionswächter haben nach eigenen Angaben sechs Boden-Boden-Raketen auf Syrien abgefeuert. Ziel sei ein "Hauptquartier" von "Terroristen" gewesen, die für einen Anschlag in der iranischen Stadt Ahwas im September verantwortlich seien, erklärten die Revolutionswächter am Montag. Auch sieben Drohnen seien im Einsatz gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Isna.

Zahlreiche sunnitische Dschihadisten und die Verantwortlichen des Anschlags seien getötet oder verletzt worden. Der iranische Staatssender zeigte Bilder einer Rakete. Darauf prangten der Nachrichtenagentur AP zufolge Sprüche, mit denen den USA, Israel, der saudischen Herrscherfamilie und "den Freunden Satans" der Tod gewünscht wird.

Beim Anschlag auf eine Militärparade in Ahwas hatten Angreifer am 22. September 24 Menschen erschossen. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) beanspruchte den Anschlag für sich.

Iran kämpft in Syrien an der Seite der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad gegen den IS. Irans Präsident Hassan Rohani hatte nach dem Anschlag auf die Parade eine "vernichtende" Vergeltung angekündigt.