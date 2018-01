Proteste in Iran Russland und Türkei warnen USA vor Einmischung

Nach harscher Kritik von US-Präsident Donald Trump an Iran hatte das Land den USA die Schuld an den andauernden Protesten gegen das Mullah-Regime gegeben. Nun stehen Russland und die Türkei Iran zur Seite.

Die USA solle sich nicht in "inneriranische Angelegenheiten" einmischen, sagte Russlands Vizeaußenminister Sergej Ryabkov in Moskau. Aus der Türkei hieß es, auch wenn die Menschen in Iran das Recht auf Demonstrationen hätten, sollten sich ausländische Mächte mit Kommentierungen zurückhalten. Bereits am Mittwoch hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die markigen Wortmeldungen aus Washington als Gefahr für den Frieden kritisiert.

Trump hatte die Proteste gegen die iranische Staatsführung in den vergangenen Tagen mehrfach gelobt und die Regierung in Teheran als "brutal und korrupt" bezeichnet. Irans Regierung versage "auf ganzer Linie", es sei "Zeit für einen Machtwechsel". Zudem erwägen die USA neue Sanktionen gegen Vertreter der iranischen Regierung und ihre Unterstützer, um die Gewalt gegen Demonstranten zu ahnden.

Die Proteste in mehreren Landesteilen dauern seit einer Woche an. Sie begannen mit Kritik an der wirtschaftlichen Misere im Land, richten sich aber mehr und mehr gegen die ultrareligiöse Staatsführung unter Ajatollah Ali Khamenei. Seit vergangenen Donnerstag gingen täglich Tausende Demonstranten auf die Straßen, immer wieder wurde auch "Tod dem Diktator" skandiert.

Unklar ist , wie viele Menschen sich an den Protesten bislang beteiligt haben, auch weil iranische Medien nicht über die Demonstrationen berichten. Nur über soziale Medien dringen Informationen spärlich nach außen.

Laut iranischem Innenministerium lag die Teilnehmerzahl landesweit bei gut 40.000 Menschen. "Die relevanten Behörden haben uns berichtet, dass es höchstens 42.000 Menschen waren und das ist kein hohe Anzahl", sagte Innenminister Abdulurea Rahmani der Nachrichtenagentur Insa am Donnerstag.

An vom Staat orchestrierten Pro-Regierungsmärschen nahmen am Mittwoch und Donnerstag nach Regierungsangaben mehrere Hunderttausend Menschen teil. Es handelte sich dabei allerdings vor allem um Mullahs, Staatsbedienstete und Schüler, die von ihren Lehrern zu den inszenierten Protesten geschickt wurden.

Irans Regierung sucht die Schuldigen im Ausland: In einer offiziellen Beschwerde an die Vereinten Nationen schrieb Irans Uno-Botschafter, die USA mischten sich "in grotesker Weise" in die inneren Angelegenheiten seines Landes ein. Explizit attackierte das Regime darin US-Präsident Donald Trump. Dessen offene Unterstützung für den Protest und seine "absurden Tweets" hätten die Lage eskalieren lassen.