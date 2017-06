Teheran Selbstmordanschlag am Khomeini-Mausoleum, Schüsse im iranischen Parlament

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Im iranischen Parlament sind Schüsse gefallen. Das berichten mehrere iranische Medien, darunter die Nachrichtenagenturen Fars und Mehr. "Eine Person ist heute ins Parlament gelangt und hat das Feuer auf die Wachposten eröffnet", heißt es in den Meldungen. Er habe eine der Wachen am Bein getroffen und sei weggerannt.

Anderen Berichten zufolge soll es mehrere Angreifer gegeben haben. Drei bis vier bewaffnete Männer seien mit automatischen Waffen ins Parlament eingedrungen. Der Abgeordnete Elias Hazrati sagte dem staatlichen TV-Sender, ein Mann mit einer Pistole und zwei mit AK-47-Gewehren seien ins Parlament eingedrungen.

Die Agentur Tasnim berichtet ebenfalls über den Angriff und meldet, dass ein Wachmann dabei getötet worden sei. Eine unabhängige Bestätigung der Meldungen war zunächst nicht zu erhalten.

Auch am Mausoleum von Ajatollah Khomeini gab es Schüsse. Drei bewaffnete Männer seien in das Mausoleum eingedrungen und hätten begonnen, auf die dort Betenden zu schießen. Mehrere Menschen seien dabei verletzt worden, meldet die Agentur Fars. Zwei der Angreifer seien überwältigt und festgenommen worden, ein Dritter habe sich in die Luft gesprengt.

Das Mausoleum liegt im Süden der iranischen Hauptstadt, das Parlament befindet sich etwa 20 Kilometer davon entfernt im Zentrum Teherans. Nach Angaben iranischer Zeitungen erfolgten die Angriffe zeitgleich.

Der Angriff kommt in innen- wie außenpolitisch turbulenten Zeiten: Nach der Präsidentenwahl im Mai, bei der der amtierende Pärsident Hassan Rohani wiedergewählt wurde, steht derzeit ein Austausch etwa der Hälfte aller Minister an.

Rohani, der in seiner ersten Amtszeit hinter den Erwartungen zurückblieb und kaum Reformen durchsetzen konnte, will angeblich jüngere, reformbereitere Leute in sein neues Kabinett holen. Außenpolitisch bestimmt vor allem der Streit mit Saudi-Arabien die Agende.

Saudi-Arabien hat zusammen mit weiteren arabischen Ländern eine Isolation des Emirats Katar durchgesetzt, das vergleichsweise gute Beziehungen zu Iran hat.