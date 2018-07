45 Grad Hitze Schüsse bei Unruhen wegen Wassermangel in Iran

Chorramschahr hat mehr als 120.000 Einwohner und hatte bei Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius tagelang kein Trinkwasser: In Teheran und anderen Teilen Irans gehen die Menschen daher seit Tagen auf die Straße.

Die Proteste gegen die Probleme mit der Wasserversorgung sind dabei an einigen Orten in gewalttätige Unruhen umgeschlagen. Innenminister Abdulresa Rahmani Fasli bestätigte einen Polizeieinsatz mit Schusswaffen bei Demonstrationen in der südwestlichen Provinz Chusestan.

Augenzeugen berichteten von Toten nach Schüssen der Polizei. "Es gab einen Verletzten, aber keinen Toten", sagte hingegen Minister Fasli laut der Nachrichtenagentur Fars. Mit Protestdemonstrationen habe das Innenministerium keine Probleme, die Polizei sei aber gezwungen einzugreifen, wenn diese "außer Kontrolle" gerieten. Ursache des Wassermangels soll der Bruch einer Leitung sein.

Kritik vor Rohanis Europa-Reise

In Berichten in sozialen Medien hieß es, bei den Protesten seien auch Parolen gegen die Regierung und das islamische System laut geworden. Auch in Paris kamen am Wochenende Zehntausende iranische Regimegegner zusammen.

Die Finanzkrise in Iran und der massive Verfall der nationalen Währung um mehr als 50 Prozent hatte Anfang der Woche zu Massenprotesten im Großen Basar in der Hauptstadt Teheran geführt. Tausende Händler protestierten gegen die aus ihrer Sicht konfuse Devisenpolitik der Regierung des iranischen Präsidenten Hassan Rohani. Iranische Hardliner fordern wegen der Finanzkrise und der Unruhen den Rücktritt Rohanis. Das lehnt dieser aber ab - und macht die Sanktionspolitik von US-Präsident Donald Trump für die Krise verantwortlich.

Die Veranstalter der Demonstration in Paris riefen zum Sturz der religiösen Führung in Iran auf. Der Zustand der Gesellschaft sei explosiv, die Revolutionsgarden litten unter Desertionen und die Führung könne nicht mehr auf die USA als Vertreter einer Beschwichtigungspolitik zählen. An der Veranstaltung nahm unter anderem der frühere französische Außenminister Philippe Douste-Blazy teil.

Rohani reist am morgigen Montag in die Schweiz, um mit der Regierung über die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit Iran zu sprechen. Weiteres Thema ist die Zukunft der Wirtschaftsbeziehungen unter dem Eindruck der US-Sanktionen gegen Iran. Am Mittwoch reist Rohani zum Treffen mit ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Österreich weiter.