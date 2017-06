Doppelanschlag in Iran Terror in Teheran - was bisher bekannt ist

Was ist passiert?

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich zwei Anschläge ereignet. Im Parlament schossen Männer um sich, außerdem soll sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben. Am Mausoleum von Revolutionsführer Ajatollah Khomeini kam es ebenfalls zu Schüssen, Angreifer attackierten betende Gläubige. Auch hier sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, dabei wurde der Agentur Isna zufolge ein Gärtner getötet.

Nach Angaben iranischer Zeitungen erfolgten die Angriffe zeitgleich. Insgesamt wurden iranischen Medien zufolge mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt. Im Parlament soll es darüber hinaus eine Geiselnahme geben oder gegeben haben. Gegen Mittag waren immer noch Schüsse rund um das Parlament zu hören.

Wer könnte hinter dem Anschlag stecken?

Der "Islamische Staat" hat die beiden Attentate für sich reklamiert - und ein Video veröffentlicht, das seine Kämpfer in dem Parlamentsgebäude zeigen soll. Ein Beweis für eine tatsächliche Urheberschaft der Terrororganisation steht aus. Was man sicher sagen kann: Die schiitisch geprägte Islamische Republik Iran und der sunnitische IS sind Gegner, unter anderem im syrischen Bürgerkrieg. IS-Anhänger feierten den Angriff im Internet.

Wie reagieren die Sicherheitskräfte?

Rund um das Parlament haben sich Scharfschützen postiert, die Zufahrten wurden abgesperrt. Am Khomeini-Mausoleum wurden offenbar zwei der Angreifer überwältigt und festgenommen.

Was sagen Augenzeugen?

Fernsehbilder zeigen Menschen in Panik, die hinter Bäumen knien. Der Abgeordnete Elias Hazrati sagte dem staatlichen TV-Sender, ein Mann mit einer Pistole und zwei mit AK-47-Gewehren seien ins Parlament eingedrungen. Auffällig ist, in welch geringem Umfang iranische Staatsmedien über die Anschläge berichten.

Welche Bedeutung hat das Mausoleum für Iran?

Ajatollah Khomeini gilt als Gründer der Islamischen Republik Iran. Sein Mausoleum ist ein bekannter Wallfahrtsort. Es liegt im Süden der iranischen Hauptstadt, rund 20 Kilometer vom Parlament entfernt. Der Anschlag auf das Mausoleum könnte womöglich als Angriff auf den schiitischen Islam insgesamt interpretiert werden.

In welcher politischen Lage befindet sich Iran?

Bei der Wahl im Mai ist Präsident Hassan Rohani gerade wiedergewählt worden. Derzeit steht ein Austausch von etwa der Hälfte der Minister an. Rohani will angeblich jüngere, reformbereitere Leute in sein neues Kabinett holen.

Außenpolitisch bestimmt Irans Streit mit Saudi-Arabien die Agenda. Gerade erst hat Saudi-Arabien zusammen mit anderen arabischen Ländern eine Isolation des Emirats Katar durchgesetzt, das vergleichsweise gute Beziehungen zu Iran hat.