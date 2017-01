Spionagevorwurf Iran verurteilt Britin zu fünf Jahren Gefängnis

Ein Gericht in Teheran hat eine seit zehn Monaten in Iran inhaftierte Britin zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das gab Justizsprecher Gholamhussein Mohseni Edzehi am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars in Teheran bekannt. Nazanin Zaghari-Ratcliffe war im April 2016 wegen Spionage- und Umsturz-Vorwürfen verhaftet worden und sitzt seitdem im Gefängnis.

Die 37-Jährige, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, arbeitet als Projektmanagerin für die Thomson-Reuters-Stiftung. Im März des Vorjahres besuchte sie ihre Familie in der südostiranischen Stadt Kerman. Als sie Anfang April nach England zurückkehren wollte, wurde sie am Flughafen in Teheran verhaftet.

Nach Ansicht der iranischen Staatsanwaltschaft soll Zaghari-Ratcliffe versucht haben, sich für westliche Geheimdienste in das politische System einzuschleusen. Sie soll an einem "sanften Sturz der Islamischen Republik" beteiligt gewesen sein.

Die Thomson-Reuters-Stiftung, die weltweit Journalisten ausbildet, bezeichnete die Vorwürfe gegen ihre Mitarbeiterin als haltlos: "Sie hat bei ihrer Arbeit nichts mit Iran zu tun", sagte die Stiftungsvorsitzende Monique Villa bereits in der vergangenen Woche.

Auch der Ehemann der Angeklagten erklärte, die Vorwürfe seien "komplett absurd". Seine Frau habe mit der gemeinsamen Tochter nur ihre Familie in Iran besuchen wollen. Seinen Angaben zufolge befand sich Zaghari-Ratcliffe 45 Tage in Isolationshaft.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte sich vergangenen August in einem Telefonat mit Irans Präsident Hassan Rouhani besorgt über Zaghari-Ratcliffes Verhaftung geäußert.