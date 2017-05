Junge Iraner vor der Wahl "Wenn du die Grenzen überschreitest, brechen sie dich"

Adnan Samadi, 34, Musiker in Teheran

(Foto: Skyline von Teheran)



"Kann Hassan Rohani seinen progressiven Kurs weiterführen, oder gibt es eine Wende zugunsten der Konservativen? Alles ist denkbar bei dieser Wahl. Das Land ist in so viele Gruppen gespalten, dass man es wirklich nicht vorhersehen kann.



Viele Menschen sind unzufrieden, weil alles zu langsam geht oder sie eben nicht profitieren. Immerhin, Präsident Rohani hat den Nuklear-Deal hingekriegt, wie er es angekündigt hatte. Er hat die Inflation gestoppt. Und es passiert eine Menge hier. Galerien und Cafés schießen aus dem Boden, jede Nacht gibt es Konzerte. Teheran ist die Kulturhauptstadt der Region geworden. Die sozialen Netzwerke verbinden uns in Echtzeit mit der Welt.



Für mich haben die letzten vier Jahre nur Verbesserungen gebracht. Teheran ist natürlich nicht Berlin oder Los Angeles. Aber die Gesellschaft ist offener geworden, es ist nicht mehr alles so eng und angespannt. Frauen sind plötzlich unglaublich aktiv, in der Kunst - zum Beispiel - als Galeristinnen, in Visual Arts als Performerinnen. Es gibt jetzt mehr Sängerinnen in Teheran als zu Zeiten des Shah. Das ist bemerkenswert in einer islamischen Republik, in der Religion tägliche, öffentliche Praxis ist. Frauen entwickeln sich gerade viel schneller hier und sind viel erfolgreicher als wir Männer. Sie haben mehr Energie, sind zielstrebiger. Da können wir nicht mithalten."