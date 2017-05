Hohe Wahlbeteiligung Wahllokale im Iran länger geöffnet

Die Präsidentenwahl in Iran ist zu Ende gegangen. Um Mitternacht Ortszeit schlossen die Wahllokale endgültig. Zuvor hatte das Innenministerium die Abstimmung wegen des großen Andrangs verlängert.

Entsprechend hoch fiel offenbar auch die Wahlbeteiligung aus. Laut Innenministerium stimmten 40 der 56,4 Millionen Wahlberechtigten ab - eine Beteiligung von 70 Prozent. Die Auszählung habe begonnen. Mit Ergebnissen wird nicht vor Samstag gerechnet.

"Die enthusiastische Teilnahme der Iraner an der Wahl stärkt unsere Macht und die nationale Sicherheit", sagte Amtsinhaber Hassan Rohani bei der Stimmabgabe in Teheran.Viele Wähler sehen in der Abstimmung eine Schicksalsentscheidung für Iran. Es geht um die Fortsetzung der von Rohani verfolgten Reformpolitik, die den Iranern mehr Freiheiten und eine Erholung der Wirtschaft bringen soll.

Rohanis schärfster Konkurrent ist der erzkonservative Ebrahim Raisi, ein enger Vertrauter des obersten geistlichen und politischen Führers, Ajatollah Ali Chamenei. Dieser hatte die Bürger dazu aufgerufen, in großer Zahl und frühzeitig zur Wahl zu gehen. "Das Schicksal des Landes wird vom Volke bestimmt", erklärte er. Noch während der Abstimmung sprach Raisi von Unregelmäßigkeiten.