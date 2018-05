Iran und der Atom-Deal Zwischen Sanktion und Eskalation

Es ist möglicherweise eine der weitreichendsten Entscheidungen in der bisherigen Amtszeit von Donald Trump: Am Abend will der US-Präsident bekanntgeben, ob er die Sanktionen gegen Iran noch einmal aussetzt. Falls nicht, bricht sein Land de facto das Atomabkommen mit dem Land. Ein Aus hätte für Teheran schwere Folgen. Der Überblick.

Wirtschaft: Sorge vor Sanktionen, Hoffnung auf Investitionen

Ohne das Abkommen könnte es zu einer erneuten Isolation des Landes kommen. Denn der Deal beinhaltet die Aussetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Iran. Präsident Hassan Rohani, seine Regierung und die Reformer im Land wollen die Vereinbarung deshalb unbedingt aufrecht erhalten.

Iran will an dem Abkommen allerdings nicht nur festhalten, sondern fordert auch Verbesserungen bei der Umsetzung. Aus Teherans Sicht hat man sich zwar an die atomtechnischen Auflagen gehalten, die Gegenseite aber nicht die Sanktionen aufgehoben. Das Abkommen habe dem Land damit nicht die erhofften wirtschaftlichen Vorteile gebracht.

Tatsächlich weigern sich europäische Großbanken auch nach Inkrafttreten des Deals, Handels- und Infrastrukturprojekte sowie Industrieanlagen in Iran zu finanzieren. Sie befürchten Strafmaßnahmen der USA. Probleme gibt es auch mit dem Geld aus dem Ölexport, dem Haupteinkommen des Landes. Der iranische Rial ist auf ein Rekordtief gefallen. Eine Entscheidung Trumps, die Sanktionen weiter auszusetzen, wäre für Teheran also eine wichtige Grundlage - aber noch nicht die Lösung des Problems. Iran hofft vor allem auf ein positives Signal aus Washington an die Banken.

Außenpolitik: Neue Spannungen im Nahen Osten?

Ein Bruch des Abkommens dürfte Folgen für die angespannte Lage in der Region haben. In diesem Fall könnte Iran etwa sein Atomprogramm wieder aktivieren. Das dürfte eine weitere Eskalation im Nahen Osten und möglicherweise eine Kettenreaktion der Aufrüstung auslösen, vor allem bei Irans Gegnern Saudi-Arabien und Israel.

Die iranische Führung selbst beschwichtigt: "Aus religiösen Erwägungen" würden keine Massenvernichtungswaffen hergestellt, auch bei einem Ausstieg aus dem Atomabkommen nicht.

Wie blicken die Menschen in Iran auf die Entscheidung Trumps? Ich glaube, was Trump macht, ist sehr gefährlich, und zwar für die ganze Welt. Im ersten Moment sieht es aus wie Stärke, als könne er uns und allen, die ihm nicht passen, eine Lektion erteilen. Aber in Wahrheit schadet er dem Frieden in der Welt und damit den USA, denn an einer guten, für alle zufrieden stellenden Lösung ist er nicht interessiert. Er macht Politik, wie er twittert: möglichst schnell möglichst viele 'Likes' und 'Retweets'. Also sehr kurz gedacht. Reza K., Lebensmittelgroßhändler in Teheran Macht es einen Unterschied für uns Iraner, wenn die USA sich jetzt aus dem Atomabkommen zurückziehen? Wir hatten große Hoffnungen. 2013 haben wir Hassan Rohani zum Präsidenten gewählt, der das Land mit der Welt versöhnen sollte. Zwei Jahre später kam das Abkommen. Jetzt haben wir 2018, und was ist geschehen? Nichts! Wirtschaftlich geht es Iran immer noch schlecht. Bei uns, den Menschen im Land, kommt jedenfalls nichts an. Trump nimmt uns mit seiner Politik auch noch die letzte Hoffnung und stärkt die religiösen Fanatiker. Kein Wunder, denn viele Menschen wie ich denken: Vielleicht sind die doch die bessere Alternative für uns. Mohammed Y., Lehrer in Teheran Die USA machen einen strategischen Fehler, wenn sie sich jetzt aus dem Atomabkommen zurückziehen. Aber ich glaube, Iran ist stark genug, um das zu verkraften. Und ich glaube, Europa, Russland und China sind vernünftig genug, an dem Abkommen festzuhalten und die Partnerschaft zu Iran zu suchen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Trump tickt wie vor hundert Jahren: Mauern, Strafzölle, Unterdrückung von kritischen Stimmen. Seine Politik kann auf Dauer nicht funktionieren. Ich bete aber auch, dass unsere Politiker in Iran so klug sind, die Vorgaben des Abkommens wirklich einzuhalten und einen Kurs des Friedens und der Partnerschaft einzuschlagen. Wenn ich mir manche Politiker hier in Teheran anschaue, habe ich meine Zweifel. Aber mit Hassan Rohani als Präsident sind wir schon auf einem Weg, mit dem wir zufrieden sein können. Imran D., Programmierer in Teheran Nieder mit den USA! Nieder mit unseren Feinden, die uns den Tod wünschen! Das sagen wir seit Jahrzehnten und werden dafür kritisiert. Aber jetzt muss auch der letzte Zweifler einräumen, dass die USA und Donald Trump das Böse verkörpern und uns von vornherein schaden wollten! Das Atomabkommen war von Anfang an sinnlos, weil die USA und Israel gar kein Interesse an einem Frieden mit uns haben! Soll Trump doch offen sagen, was er will! Dann werden alle sehen, dass wir Recht haben. Ahmad H., Prediger in Teheran Ich bin enttäuscht von Präsident Hassan Rohani. Als Perser und Anhänger des Shah habe ich ihm nie wirklich über den Weg getraut. Was nützt es, wenn er pro-westlich ist, aber in Wahrheit angewiesen ist auf den Rückhalt eines theokratischen Systems? Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich kann nachvollziehen, wenn der Westen härter mit meinem Land umgeht. Vielleicht ist Druck der einzige Weg, die Menschen zum Einlenken zu bewegen. Ich befürchte aber, dass dieser Weg die Menschen in meinem Land erst einmal radikalisiert. Der Weg zu einem freien Land ist sehr, sehr weit. Hamid A., Jurist in Teheran

Es wird zudem befürchtet, dass Iran in Zukunft militärische Stützpunkte in Syrien einrichtet. Von dort wären Angriffe auf Israel, einen engen Verbündeten der USA, möglich. Ein Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen könnte Iran in einem solchen Plan bestärken. Allerdings: Iran kann im Syrien-Konflikt durch den hohen Einfluss Russlands nicht alleine entscheiden. Bis jetzt teilen Moskau und Teheran das gemeinsame Ziel: Sie wollen Präsident Baschar al-Assad an der Macht halten. Weil Russland wiederum enge Beziehungen zu Israel hat, ist unklar, ob Iran die Stellungen tatsächlich einrichten würde.

Innenpolitik: Gefahr für Rohani

Der Deal ist für Präsident Rohani mehr als nur eine außenpolitische Herausforderung. Es war für ihn auch ein innenpolitischer Erfolg. Das Atomabkommen sollte der Wegbereiter für Wirtschaftsreformen und neue Arbeitsplätze werden. Das kam gut in der Bevölkerung an. Die Reformer haben alle Wahlen gewonnen und sich souverän gegen den Klerus und die Hardliner durchgesetzt.

Bei einem Scheitern wäre nun jedoch Rohanis Kredit verspielt und somit auch sein Amt gefährdet. Die Hardliner in Teheran, die das Abkommen ablehnen, hoffen darauf, den Präsidenten attackieren zu können, sollte die Vereinbarung platzen.