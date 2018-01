Konfuse Iran-Politik Wie Trump den Mullahs in die Hände spielt

Was weiß Donald Trump über Iran? Glaubt man Michael Wolff, dann hatte der US-Präsident Probleme, seinen Berater bei Briefings zur Iran-Politik zu folgen. Der Autor des Enthüllungsbuchs "Fire and Fury" ist nicht der Erste, der nahelegt, dass Trump nur wenig über Iran weiß. Außenminister Rex Tillerson soll seinen Chef im Sommer "Idiot" genannt haben - nicht zuletzt im Zusammenhang mit Iran. Dementiert hat Tillerson das nie ausdrücklich.

"Trump kapiert nicht, was in Iran passiert", sagte Harvard-Professorin Ariane Tabatabai angesichts von Trumps Reaktionen auf die Proteste in ihrem Heimatland Iran diese Woche dem Magazin "Atlantic". "Die Tweets des Präsidenten legen nahe, dass er das Land, das er oft verteufelt hat, kaum versteht." Trotzdem sei er es, der entscheide, "was als Nächstes geschieht", so die gebürtige Iranerin.

Und darin liegt das gefährliche Problem der amerikanischen Iran-Politik: Es gibt keine. Das zeichnete sich bereits beim jüngsten Hickhack ums Atomabkommenab, und es wird noch deutlicher, während die Proteste in Iran nun eskalieren.

Es gibt wilde Tweets. Es gibt Wortblasen der Trump-Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Es gibt Plattitüden des State Department. Es gibt martialische Statements von Uno-Botschafterin Nikki Haley, die für diesen Freitag eine Sondersitzung des Sicherheitsrats einberufen hat. In all das lässt sich etwas hineindeuten - nur eines nicht: eine kohärente US-Linie, die den Menschen in Iran helfen würde.

Die Verwirrung beginnt mit den Tweets. Von Beginn der Proteste an stellte sich Trump hinter die Demonstranten. Am Neujahrstag beschwor er dann erstmals einen "MACHTWECHSEL!" in Iran. Am Mittwoch wurde er noch deutlicher: Er ermunterte die Iraner "zu kämpfen". Eine Minute später löschte er diesen Tweet wieder und ersetzte ihn durch eine mildere Version, in der das Wort "kämpfen" fehlte.

Längst spielt Trump so dem Mullah-Regime in die Hände, indem er es ihm mit seinen sprunghaften Äußerungen erleichtert, die Protestler als von den USA gesteuert zu diffamieren. Am Donnerstag bezichtigte Irans Uno-Botschafter Gholamali Khoshroo die USA, sich mit Trumps "absurden Tweets" in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.

Dabei hat Trump im Grundsatz ja recht: Die Demonstranten in Iran verdienen internationale Solidarität. Doch Trump ist ein miserabler Mittelsmann dafür - seine Worte bleiben leer, solange er Iran weiter pauschal dämonisiert, solange er die meisten Iraner weiter an der US-Einreise hindert - und solange er den von ihm verhassten Atomdeal aufzukündigen droht.

"Das Kalkül ist, diesen Moment auszunutzen"

Dieses Abkommen ist Trump ein Dorn im Auge, einzig weil er die Handschrift seines Vorgängers Barack Obama trägt - und in den aktuellen Unruhen sieht Trump jetzt seine Chance, es endlich loszuwerden.

Als der Deal zuletzt im Oktober zertifiziert werden musste, rang sich Trump nur auf Druck seiner Berater widerwillig durch, ihn vorerst weiterlaufen zu lassen. Eine nächste Frist naht Ende kommender Woche - und damit Trumps beste Gelegenheit, das Abkommen mit Hinweis auf die aktuellen Demonstrationen zu killen, indem er neue Sanktionen gegen Iran verhängt und so ein Wahlversprechen an seine Anhänger erfüllt.

"Er wird nicht wollen, dass weiter Geld an Diktatoren fließt, während die Menschen in den Straßen protestieren", sagte der republikanische Iran-Experte Richard Goldberg dem Magazin "Politico". "Das Kalkül ist, diesen Moment auszunutzen", sagte auch Andrew Bowen vom American Enterprise Institute. "Man nutzt das als Hebel, um das Abkommen neu zu verhandeln."

Proteste in Iran: "Große Angst vor Bürgerkriegsszenario"

Intern sind neue US-Sanktionen gegen Iran offenbar bereits in Arbeit. Man werde sie verhängen, sollten die Proteste weiter unterdrückt werden, hieß es warnend im State Department. Teheran könnte nicht "eine repressive Diktatur sein" und zugleich "normale Beziehungen mit dem Rest der Welt unterhalten". Geplant seien gezielte Maßnahmen gegen alle, die Gewalt gegen Demonstranten verübt und Menschenrechte verletzt hätten.

"Wir erwägen etliche Optionen, um diese Leute zur Verantwortung zu ziehen", sagte auch Andrew Peek, der zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium, dem Sender "Voice of America". "Inklusive Sanktionen."

Er habe Respekt für das iranische Volk, twitterte Trump am Mittwoch. "Ihr werdet zu gegebener Zeit große Unterstützung von den Vereinigten Staaten erfahren!" Die Frage bleibt, wer dann davon profitiert.