Irans Verhältnis zum Westen "Wir können den Europäern nicht mehr trauen"

Zur Person Irna Foad Izadi, Jahrgang 1969, arbeitet als Politik-Professor an der Universität von Teheran im Bereich Nordamerika-Studien. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er an der Louisiana State University. Er beschäftigt sich intensiv mit der iranischen Nuklearfrage und dem US-iranischen Verhältnis.

SPIEGEL ONLINE: Die USA haben das Atomabkommen mit Iran aufgekündigt - nun verhandeln sie intensiv mit Nordkorea über dessen Atomprogramm. Wie wurde der gescheiterte Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Diktator Kim Jong Un in Iran wahr genommen?

Foad Izadi: Man wundert sich hier in Teheran doch sehr über die Vorgänge in Nordkorea. Präsident Trump traf den nordkoreanischen Staatschef ohne eine einzige Vorbedingungen. Er gab vorab sogar schon jede Menge Zusagen zur Unterstützung der Wirtschaft, wenn das Land bereit ist, sein Atomprogramm aufzugeben. Iran hatte eine Vielzahl von Vorbedingungen zu erfüllen, bis man sich überhaupt an den Verhandlungstisch setzte.

SPIEGEL ONLINE: Was zum Beispiel?

Izadi: Wir haben unser Atomprogramm eingefroren, viele Zugeständnisse gemacht, um unser Öl wieder verkaufen zu können und die Wirtschaft zu normalisieren. Was haben wir heute davon, uns darauf einzulassen? Mit den US-Sanktionen befinden wir uns jetzt beinahe in der gleichen Situation wie vor dem Abkommen und es scheint, als hätten wir das Atomprogramm für nichts aufgegeben.

SPIEGEL ONLINE: Die Europäer versuchen den Handel mit Iran durch einen eigenen Finanzkanal offen zu halten - hilft das nicht?

Izadi: Die Europäer haben immer viele schöne Worte und machen dann sehr wenig. Sie sind auch viel zu langsam. Es sind seit der Ankündigung dieses Plans schon wieder neun Monate vergangen und bis heute ist dieser europäische Finanzkanal nicht installiert.

SPIEGEL ONLINE: Was fordern Sie von den Europäern?

Izadi: Die Europäer könnten iranisches Öl kaufen und es mit Euros bezahlen. Aber offenbar machen sie lieber die Amerikaner glücklich. Präsident Trump spaltet Europa gezielt, so dass die europäischen Länder jetzt jeweils um die besseren Beziehungen zu den USA konkurrieren. Was Kanzlerin Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, hat uns auch nicht sonderlich gefallen. Sie widersprach Trump in seiner Entscheidung, die Nuklear-Vereinbarung zu kündigen, weil das Abkommen doch ein effizientes Instrument sei, um den Iran unter Druck zu setzen. Das ist genau der gleiche Ansatz wie die amerikanische Politik, also die Bedrohung fortzusetzen. Uns geht es darum, unsere Wirtschaft zu normalisieren. Und das klappt überhaupt nicht.

REUTERS Javed Zarif

SPIEGEL ONLINE: Was klappt denn konkret nicht?

Izadi: Iran wurde zugesagt, dass er sein Öl wieder verkaufen kann, wenn das Land das Nuklear-Programm aufgibt und dass es dann keine Probleme mehr mit der Bezahlung gibt. In Wirklichkeit kann niemand iranisches Öl kaufen, weil es unter dem Druck der US-Sanktionen keine Bank gibt, die das Geschäft abwickelt. Und die Europäer können und wollen das nicht ausgleichen.

SPIEGEL ONLINE: Der iranische Außenminister Javed Zarif reichte vergangene Woche seinen Rücktritt ein. Warum?

Izadi: Die offizielle Version ist, dass er bei einem Besuch des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad übergangen und nicht eingeladen wurde. Aber deshalb tritt ein Außenminister üblicherweise nicht zurück. Zarif ist einfach unglücklich darüber, wie sich die Dinge entwickeln. Er hatte seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen, um das Atomabkommen zum Abschluss zu bringen. Aber mit dem Rückzug der USA ist die Vereinbarung so gut wie obsolet. Den Zwischenfall mit Präsident Assad sah Minister Zarif wohl als Gelegenheit zum Rückzug.

SPIEGEL ONLINE: Wollte Minister Zarif nicht vielmehr seinen Marktwert testen und auch, wieviel Rückhalt er noch hat beim Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei?

Izadi: Politiker versuchen mit ihren Aktivitäten manchmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Präsident Hassan Rohani wollte Minister Zarif jedenfalls halten und die Mehrheit des Parlaments ebenfalls. Natürlich hat Zarif an Glaubwürdigkeit verloren, wie die ganze Regierung. Aber viele verstehen auch, dass nicht Zarifs Unfähigkeit die Ursache für die Misere ist, sondern die amerikanische Politik.

SPIEGEL ONLINE: Wie ist die Stimmung im Land?

Izadi: Nicht gut. Bei Trump erwarten die Leute ja, dass er unkonventionell agiert. Aber wir beobachten, dass die Europäer ihm trotzdem folgen, nicht rhetorisch, aber in ihren Taten. Viele Iraner sagen deshalb inzwischen, man kann dem Westen nicht trauen, auch ganz explizit den Europäern nicht.

SPIEGEL ONLINE: Was bedeutet das für die Zukunft der iranisch-westlichen Beziehungen?

Izadi: Die Lage wird den Radikalen in die Hände spielen bei der nächsten Wahl. Viele sagen, als Präsident Mahmud Ahmadinedschad antrat, hatte er ein paar hundert Zentrifugen, am Ende waren es 19.000. Viele schlussfolgern, es braucht offenbar eine hochentwickeltes Nuklearprogramm, um vom Westen mit Respekt behandelt zu werden. Der nächste Kandidat, der in Iran dafür wirbt, er werde ein Abkommen mit dem Westen verhandeln, wird jedenfalls von allen ausgelacht werden.