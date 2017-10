Irans Präsident Rohani antwortet Trump "Atomabkommen ist unumkehrbar"

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat das Atomabkommen seines Landes mit der Staatengemeinschaft verteidigt. "In den Atomverhandlungen und dem Abkommen haben wir Aspekte und Leistungen vereinbart, die unumkehrbar sind", sagte Rohani auf einer Festveranstaltung an der Universität Teheran. "Selbst wenn zehn weitere Trumps in der Welt auftauchen, sind sie unumkehrbar." Niemand könne das Abkommen zurückdrehen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor vom schlechtesten Vertrag gesprochen, der je geschlossen worden sei. Er kündigte eine Abkehr von den Vereinbarungen an, hat aber keine konkreten Schritte dazu eingeleitet. "Das iranische Regime unterstützt Terrorismus und exportiert Gewalt, Blutvergießen und Chaos im Mittleren Osten", sagte Trump.

Das Abkommen legt Grenzen für das iranische Atomprogramm fest. Dadurch soll der Bau von Atomwaffen verhindert werden. Im Gegenzug hebt die internationale Gemeinschaft schrittweise die meisten Sanktionen gegen den Iran auf.

Iran hält sich an Abkommen

Trump muss dem US-Kongress bis zum 15. Oktober mitteilen, ob er der Ansicht ist, dass Iran das Atomabkommen einhält oder nicht. Sollte er eine Vertragsverletzung feststellen, muss der Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden.

Der Deal war 2015 nach jahrelangen Verhandlungen zwischen Iran und sechs Weltmächten zustande gekommen, er soll den ausschließlich zivilen Charakter des iranischen Atomprogramms garantieren. Alle Beteiligten - auch die USA - hatten Iran zuletzt im Juli offiziell bescheinigt, die Bedingungen des Abkommens einzuhalten.

Trump kritisiert den Deal seit Wochen (hier lesen Sie mehr zu seinem gefährlichen Atompoker). Wichtige Mitglieder seiner Regierung verteidigen das Abkommen aber, darunter Verteidigungsminister James Mattis. Die Europäer haben wiederholt vor einer Aufkündigung der mühsam ausgehandelten Vereinbarung gewarnt.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Federica Mogherini, hatten den Deal mit der internationalen Gemeinschaft 2015 eingefädelt.

Was plant Trump?

US-Medienberichten zufolge plant das Weiße Haus, Iran in der kommenden Woche die Nichteinhaltung des Atomabkommens zu attestieren. Über einen entsprechenden Plan berichteten die "Washington Post" und das Magazin "Politico". Demnach solle das Abkommen jedoch nicht aufgekündigt werden. Der US-Senat müsste binnen 60 Tagen entscheiden, ob Iran neue Sanktionen auferlegt werden. Erst dieser Schritt käme einer faktischen Aufkündigung des Abkommens gleich. Dies wolle Trump aber zunächst nicht vorantreiben. Eine Mehrheit ist ohnehin nicht sicher.

Den Berichten zufolge ist der Plan Trumps, Iran mit dem Schritt unter Zugzwang zu setzen und gegebenenfalls einer Neuverhandlung von Teilen des Abkommens zuzustimmen. In den USA ist unter anderem die Laufzeit des Abkommens umstritten.