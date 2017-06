IS sprengt offenbar Moschee in Mossul "Das Eingeständnis der Niederlage"

Als der IS vor drei Jahren Mossul eroberte, setzten die Dschihadisten ihre schwarze Fahne auf das Minarett der Al-Nuri-Moschee in der irakischen Stadt. Doch am Mittwochabend wurden die symbolträchtigen antiken Gebäude gesprengt. Ein Kommandeur der vordringenden irakischen Truppen warf der Terrormiliz ein "weiteres historisches Verbrechen" vor.

Die IS-nahe Nachrichtenagentur Amak beschuldigte dagegen die USA, Moschee und Minarett bei einem Luftangriff zerstört zu haben. Doch die Amerikaner wiesen jede Verantwortung zurück. "Wir haben keine Angriffe in dieser Region ausgeführt", sagte ein Sprecher der US-Luftwaffe am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

NurPhoto / Getty Images Die Al-Nuri-Moschee und das Minarett in Mossul (Archivaufnahme)

Der Kommandeur der Bodentruppen der Anti-IS-Koalition, US-Generalmajor Joseph Martin, gab wie das irakische Militär den Dschihadisten die Schuld. Er sprach von einem "Verbrechen gegen das Volk von Mossul und des ganzen Irak und ein Beispiel dafür, warum diese brutale Organisation vernichtet werden muss".

Doch es erscheint plausibler, dass der IS aus Gründen der Kriegsführung das Gotteshaus und den Turm zerstört hat: Es wäre für die Dschihadisten schmerzhaft gewesen, von der Anti-IS-Koalition aus der Jahrhunderte alten Moschee vertrieben zu werden. Denn sie hat eine große symbolische Bedeutung für die Extremisten: IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi hatte sich dort Anfang Juli 2014 bei einer Freitagspredigt erstmals öffentlich gezeigt.

Einige Wochen vorher hatten Kämpfer der Dschihadisten Mossul überrannt und zu einer ihrer Hochburgen gemacht. Der IS rief anschließend im Irak und in Syrien ein "Islamisches Kalifat" aus - und ernannte Bagdadi zum "Kalifen Ibrahim".

In einer Erklärung der irakischen Regierung hieß es denn auch, die Zerstörung der Moschee "entspricht einem offiziellen Eingeständnis der Niederlage" durch den IS. Premier Haider al-Abadi sah darin sogar eine Kapitulation des IS.

Die Bevölkerung von Mossul hatte bislang versucht, ein Zerstörung des berühmten Minaretts zu verhindern. Ein Befehlshaber der irakischen Anti-Terroreinheiten warnte aber schon Anfang der Woche, dass die IS-Miliz die Moschee zerstören würde. Aus "psychologischen Gründen" würden die Dschihadisten nichts stehen lassen, das einmal von al-Bagdadi in Beschlag genommen worden sei. Zugleich vermutete der General, dass der IS die irakischen Truppen für die Zerstörung verantwortlich machen könnte. Die letzten verbliebenen Kämpfer in Mossul sind nach irakischer Darstellung inzwischen in der Altstadt eingekesselt, wo auch die Moschee lag.

Die Moschee geht auf das 12. Jahrhundert zurück und war benannt nach Nur al-Din Sinki, einem Herrscher, der den Bau des Gebäudes in Auftrag gab. Berühmt war die Moschee nicht zuletzt wegen ihres schiefstehenden Minaretts, das vom Einsturz bedroht war. Es wird auch "Al-Hadba" ("Die Gekrümmte") oder scherzhaft "Der schiefe Turm von Mossul" genannt. Ungeeignetes Baumaterial und Wind sollen für die Schieflage verantwortlich gewesen sein. Wie groß die Schäden dort jetzt sind, ist noch unklar.

Mit der Moschee und dem Minarett hat der IS aber auch die Serie der Zerstörung von historisch bedeutenden Bauwerken als Mittel der Kriegsführung fortgesetzt. Ob Nimrud, Hatra oder die antike Oasenstadt Palmyra: In den vergangenen Jahren machte die Miliz eine ganze Reihe archäologischer und religiöser Stätten und Bauwerke im Irak und Syrien dem Erdboden gleich: