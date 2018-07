Islamfeindlichkeit Jeder zweite Tscheche will keine muslimischen Nachbarn

Einer Meinungsumfrage zufolge ist Islamfeindlichkeit in Tschechien weit verbreitet. Jeder Zweite will demnach keine Nachbarn islamischen Glaubens. Anteil der Muslime an der Bevölkerung: unter 0,2 Prozent.