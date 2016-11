Rede von IS-Chef Baghdadi Alles läuft nach Plan, und wir verlieren übrigens

Mehr als eine halbe Stunde lang hat Abu Bakr al-Baghdadi in der vergangenen Nacht zu seinen Anhängern geredet. Und er hat dabei das Kunststück fertiggebracht, praktisch die ganze Zeit über ein Thema zu sprechen, ohne es beim Namen zu nennen. Kein einziges Mal hat der Anführer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) das Wort "Mossul" in den Mund genommen.

Dabei machte Baghdadi gleich zu Beginn deutlich, dass seine Audiobotschaft eine Reaktion auf den Vormarsch der Anti-IS-Koalition auf Mossul sein sollte. Die enorme Zahl der Kräfte, die sich gegen die Miliz zusammenschlossen, zeige nur, wie stark der IS sei, und dass die Dschihadisten auf dem richtigen Weg seien. Alles folge einem göttlichen Plan. Der Krieg, in dem sich der IS derzeit befinde, werde ihn nur noch stärker machen und sei ein Vorbote des Endsieges. "Das ist das, was Gott und sein Prophet uns versprochen haben", sagt Baghdadi.

Durchhalteparolen des Kalifen

Der IS-Chef lässt offen, wo er sich selbst gerade aufhält. Er nimmt aber Bezug auf jüngste Ereignisse, was darauf schließen lässt, dass die Ansprache in den vergangenen beiden Wochen aufgenommen wurde. Es ist die erste Rede des Terrorchefs seit Dezember 2015. Damals hatte Baghdadi noch deutlich zuversichtlicher geklungen. "Sorgt euch nicht, ihr Muslime! Eurem Staat geht es gut und er wächst mit jedem Tag", beteuerte der IS-Chef damals.

Elf Monate und zahlreiche militärische Niederlagen später flüchtet sich Baghdadi in Durchhalteparolen: "Soldaten des Kalifats, seid standhaft, wenn ihr den Flugzeugen der Koalition entgegentretet", fordert er. "Wenn der Himmel auf die Erde stürzt, lässt Gott immer noch Raum für seine Soldaten."

Anders als vor den Kämpfen in Ramadi und Falludscha hat Baghdadi seine Kämpfer nun aufgerufen, erbitterten Widerstand zu leisten und warnt sie davor, vom Schlachtfeld zu flüchten. Sie sollten den Befehlen ihrer Kommandeure Folge leisten.

Baghdadi beklagt sich darüber, dass sich die Sunniten im Irak nicht stärker mit dem IS verbündeten. "Habt ihr nicht aus euren Fehlern gelernt?", fragt der selbsternannte Kalif. "Eure Politiker haben euch verraten." Der IS-Chef stellt den Kampf um Mossul als Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten dar. Die Schiiten wollten mit Hilfe Irans die Kontrolle über den gesamten Irak übernehmen, nur der IS könne das verhindern, so Baghdadis Botschaft.

Libyen soll Rückzugsort für den IS werden

Doch er greift nicht nur die irakischen Sunniten an: Die Muslimbrüder bezeichnet er als Abtrünnige und "Brüder des Teufels". Sie seien die Speerspitze der Kreuzzügler im Kampf gegen den IS. Ausdrücklich ruft Baghdadi seine Anhänger zu Anschlägen in Saudi-Arabien und der Türkei auf. Riad stecke "hinter jedem schmutzigen Projekt gegen Muslime", die Führung in Ankara bestehe aus Apostaten. Sicherheitskräfte, Schriftsteller und alle Unterstützer der Regierung müssten daher angegriffen werden.

Zugleich bereitet Baghdadi die IS-Sympathisanten auf den Zusammenbruch seines sogenannten Staates im Irak und in Syrien vor. Die entfernten "Provinzen" des IS, also zum Beispiel in Libyen, auf dem Sinai, in Nigeria und dem Jemen müssten zusammenhalten. Ausdrücklich rief der IS-Chef seine Anhänger, die nicht mehr nach Syrien oder in den Irak gelangen könnten, dazu auf, nach Libyen zu gehen.

Doch auch dort ist die Terrororganisation in Bedrängnis geraten. Inzwischen kontrollieren die Dschihadisten nur noch einige Straßenzüge in der Küstenstadt Sirt. Für die Kämpfer dort hat Baghdadi ebenfalls eine Durchhalteparole parat: "Der Feind leidet mehr als ihr und ist kurz davor zusammenzubrechen." Offenbar soll nach dem Willen Baghdadis der IS in Libyen weiter existieren, wenn die Dschihadisten aus Mossul und Rakka vertrieben wurden.