Fast 50 Tote: IS bekennt sich zu Anschlagserie in Syrien

Sprengsätze explodierten in Tartus, Homs, westlich von Damaskus und in Hasaka: Bei einer Anschlagserie in Syrien sind fast 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich laut seinem Sprachrohr Amak dazu. Bei den Anschlägen durch Selbstmordattentäter vornehmlich in Gebieten unter Kontrolle des Regimes seien viele Militärangehörige getötet worden.

Bei einem Doppelattentat in Tartus wurden staatlichen Medien zufolge 35 Menschen getötet. Demnach explodierte auf einer Autobahnbrücke zunächst eine Autobombe, bevor sich ein Attentäter inmitten der Menschen in die Luft sprengte, die den Verletzten zu Hilfe geeilt waren. Tartus ist eine Hochburg der Anhänger von Präsident Baschar al-Assad und war bisher vom Bürgerkrieg weitgehend verschont geblieben.

In Hassake wurden laut den Staatsmedien acht Menschen durch einen Attentäter auf einem Fahrrad getötet, darunter sechs kurdische Sicherheitskräfte. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, der Anschlag habe sich gegen einen Kontrollposten der kurdischen Sicherheitskräfte gerichtet. Die Stadt im Nordosten steht praktisch komplett unter Kontrolle der kurdischen Milizen. Weitere Anschläge gab es auf Kontrollposten der Regierungstruppen in Homs und bei Damaskus.

Gespräche zu Waffenruhe erfolglos

Währenddessen blieben die Gespräche zwischen den USA und Russland zu einer Waffenruhe in Syrien ohne Ergebnis. Ein US-Präsidentensprecher sagte, Präsident Barack Obama und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin hätten darüber gesprochen, wie die Gewalt reduziert, die Hilfen erhöht und der Kampf auf die Dschihadisten konzentriert werden könne. Es blieben aber "technische" Meinungsverschiedenheiten, die in den kommenden Tagen geklärt würden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Sonntagabend in China unter vier Augen mit Putin über die Lage in Aleppo gesprochen. Sie sagte am Montag in Hangzhou, Putin habe "einen großen Einfluss" bei einer Einigung auf eine temporäre Waffenruhe in Syrien. "Ich hoffe, dass diese Verhandlungen bald zu einem Ergebnis kommen". Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) forderte Russland zur Unterstützung einer Waffenruhe auf.

Am Wochenende hatte der IS seine letzten Stellungen entlang der syrisch-türkischen Grenze verloren. Türkische Einheiten und syrische Rebellen eroberten die Grenzdörfer zwischen dem Sadschur-Fluss und dem Dorf Al-Rai zurück.