Bilder aus Iraks Kriegsgebiet Straßen der Trümmer - der lange Weg nach Mossul

Ein Monat ist vergangen, seit der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi den Start der Schlacht zur Rückeroberung von Mossul verkündete. Inzwischen ist die Armee in die östlichen Vororte der Millionenstadt vorgedrungen. Parallel versuchen schiitische Milizen die letzte Versorgungsroute einzunehmen, die Mossul mit dem Kerngebiet der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien, einschließlich der inoffiziellen Hauptstadt Rakka, verbindet.

Doch der Vormarsch kommt nur langsam voran. Bislang befolgt der IS die Anweisungen des selbst ernannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi und leistet erbitterten Widerstand. Hinzu kommen schlechtes Wetter und dichte Wolken, die den Überwachungsdrohnen der Anti-IS-Koalition die Sicht nehmen.

Ein weiteres Problem: Die Soldaten haben große Schwierigkeiten, Kämpfer von Zivilisten zu unterscheiden. Rund 5000 Dschihadisten haben sich in Mossul unter die Bevölkerung gemischt. Nach eigenen Angaben hat die Terrormiliz seit Beginn der Militäroffensive mehr als hundert Selbstmordattentäter losgeschickt, die sich zwischen irakischen Soldaten und kurdischen Peschmerga in die Luft sprengten. Reihenweise rasten sie in gepanzerten Fahrzeugen voller Sprengstoff auf Stellungen des Militärs zu - die meisten Selbstmordattentäter konnten jedoch gestoppt werden, bevor sie ihr Ziel erreichten.

Immer neue Schilderungen von Folter und Misshandlung

Je länger der Vormarsch dauert, desto häufiger tauchen zudem Berichte über Kriegsverbrechen der Anti-IS-Kämpfer auf. Menschenrechtsorganisationen haben Belege für Folter und außergerichtliche Tötungen gesammelt. Diese Gräueltaten verheißen für den Kampf gegen den IS nichts Gutes: Leidtragende sind nämlich die irakischen Sunniten. Die Terrormiliz IS versucht seit Langem, sich als einzige effektive Schutzmacht der Minderheit im Irak zu präsentieren. Wenn die Truppen des irakischen Staats angebliche Anhänger der Dschihadisten foltern oder töten, erfüllen sie genau das Schreckensbild, das der IS von ihnen zeichnet.

Der australische Fotograf Chris McGrath begleitet irakische Soldaten bei ihrem Vormarsch auf Mossul. Seine Schwarz-Weiß-Bilder geben einen ungeschönten Einblick in den Krieg und seine Folgen.