Videoaufnahmen IS-Kämpfer Harry S. womöglich doch an Morden beteiligt

Das Video ist von erschütternder Brutalität: Unablässig prasseln die Kugeln auf die längst reglosen Körper am Boden ein, abgefeuert aus mehreren Gewehren, die meisten Schützen sind kaum zu erkennen. Im Hintergrund steht ein Mann in Militäruniform, er zückt eine Pistole, zielt ebenfalls auf die Opfer, dann wird er von einer anderen Person verdeckt. Dieser Täter soll ein Deutscher sein, Harry S., kürzlich in Hamburg zu drei Jahren Haft verurteilt worden wegen seiner Mitgliedschaft beim "Islamischen Staat" (IS).

Harry S. hatte offen über seine Zeit bei der Terrormiliz in Syrien gesprochen. Auch deshalb fiel die Entscheidung der Richter vergleichsweise milde aus. Zur Erzählung des 28-jährigen Bremers gehörte auch, dass er zwar Zeuge von Hinrichtungen wurde, aber nicht unmittelbar an Gräueltaten beteiligt gewesen sei. Das Video, über das nun das ZDF und die "Washington Post" gemeinsam berichten und das in Auszügen auf der Webseite des Senders zu sehen ist, deutet darauf hin: Harry S. könnte gelogen haben.

Die Aufnahmen sollen die Ermordung von sieben Gefangenen durch IS-Kämpfer auf dem Marktplatz der Stadt Palmyra zeigen. Unter anderem ist der österreichische Islamist Mohamed Mahmoud zu sehen. Waffenexperten gehen davon aus, schreibt das ZDF, dass Harry S. selbst gefeuert habe. In dem Video ist S. zu sehen, wie er mit anderen den Treueeid auf den selbst ernannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi ablegt - und wie bei einer Autofahrt durch die Stadt IS-Parolen ruft. S. hatte bislang lediglich erklärt, er habe für einen Propagandafilm eine Fahne getragen.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte SPIEGEL ONLINE auf Anfrage, die Ermittler hätten das Video "zur Kenntnis genommen". Nun werde man prüfen, ob sich daraus weitere Tatvorwürfe ergeben.

FBI will Harry S. offenbar vernehmen

Laut ZDF hat der Anwalt von Harry S. seinen Mandanten am Dienstag mit einem Standbild aus den Aufzeichnungen konfrontiert. Gegenüber dem Sender sagte Udo Würtz, er sei jedoch "nicht autorisiert, eine Erklärung abzugeben". Nach Informationen von ZDF und "Washington Post" will auch die amerikanische Bundespolizei FBI den Verdächtigen vernehmen. Ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen sei bereits in Deutschland eingegangen.

Harry S. hatte sich Anfang April 2015 in Syrien dem IS angeschlossen. Dort soll er auch eine Kampfausbildung durchlaufen haben, in der er spezielle Kampftechniken und den Umgang mit einem Schnellfeuergewehr erlernt haben soll.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Sommer 2015 wurde Harry S. auf dem Flughafen in Bremen festgenommen. In der Untersuchungshaft packte er über seine Zeit beim IS aus: Er und ein weiterer Islamist aus Bremen seien gleich nach ihrer Ankunft im Kriegsgebiet von IS-Männern gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnten, in Deutschland Anschläge zu verüben. Später seien in der Nähe der IS-Hochburg Rakka maskierte Männer in einem Jeep vorgefahren, sagte er. Sie hätten ihn gefragt, ob er den Dschihad in seine Heimat tragen wolle. Dazu sei er aber nicht bereit gewesen, so S.