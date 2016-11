Irak Geboren im Kalifat, jetzt staatenlos

Sara ist ziemlich genau so alt wie der "Islamische Staat" (IS). Das Mädchen kam im Sommer 2014 in der Nähe von Mossul zur Welt. Kurz zuvor hatte die Terrororganisation ihren Heimatort erobert und ein Kalifat ausgerufen.

Doch nun schrumpft der "Islamische Staat", die Anti-IS-Koalition erobert Dorf um Dorf im Nordirak zurück. Sara, ihrem jüngeren Bruder Ali und ihren Eltern gibt die Vertreibung der Dschihadisten die Chance auf ein Leben ohne religiöse Indoktrination. Doch vorher muss die Familie, wie viele andere auch, bürokratische Hürden überwinden.

SPIEGEL ONLINE Machtverhältnisse im Irak

Weil die beiden Kinder im IS-Gebiet zur Welt kamen, sind sie formell staatenlos. Bei irakischen Regierungsbehörden konnte ihre Geburt nicht registriert werden. Mohamed, der Vater von Sara und Ali, verzichtete auch darauf, die Geburt seiner Kinder bei den IS-Behörden registrieren zu lassen. Andere Eltern berichten, dass sie die vom IS ausgestellten Geburtsurkunden zerrissen hätten. Sie fürchten, dass die Dokumente als Belege für eine Kollaboration mit der Terrormiliz ausgelegt werden.

So wie Sara und Ali geht es Tausenden Kindern im Irak. Die Vereinten Nationen fürchten, dass ihnen wegen ihres Status Grundrechte wie Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung verwehrt werden. Zwar hat die irakische Regierung zugesichert, dass die betroffenen Eltern ihre Kinder registrieren könnten. Allerdings gibt es in den zurückeroberten Gebieten im Nordirak noch immer keine staatlichen Stellen, die Geburtsurkunden ausstellen könnten.

Das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet damit, dass die Zahl der staatenlosen Kinder in den nächsten Monaten noch einmal drastisch steigen wird. In der IS-Hochburg Mossul leben noch mehr als eine Million Menschen. Wenn die Stadt fällt, werden sich die irakischen Behörden um Tausende Jungen und Mädchen ohne Dokumente kümmern müssen.