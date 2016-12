Sirt in Libyen Kampf um den letzten Quadratkilometer des "Islamischen Staats" 

Die Worte von Pentagon-Sprecher Jeff Davis klingen fast schon anerkennend: "Die Typen sind zäh und kämpfen bis zum letzten Atemzug. Das ist eine verdammt unbeugsame Gegend."

"Die Typen", das sind rund 200 Kämpfer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS).

"Die Gegend", das ist das Viertel Ghiza Bahriya in Sirt. Der Stadtteil mit rund 50 Häusern ist die letzte Bastion des IS in Libyen - insgesamt nicht größer als ein Quadratkilometer.

Anfang 2015 hatten die Dschihadisten Sirt eingenommen, insgesamt kontrollierte der IS damals einen mehrere hundert Kilometer langen Küstenstreifen in Libyen und errichtete dort ein Terrorregime. Ein Jahr später begann die Gegenoffensive.

Im Juni rückten Kämpfer der libyschen Übergangsregierung in die Hafenstadt ein. Seit August unterstützt die US-Armee die Offensive aus der Luft. 467 Angriffe mit Kampfjets, Drohnen und Hubschraubern hat das US-Militär seither in Libyen geflogen, der Großteil in Sirt und Umgebung. Aber noch immer halten die IS-Terroristen einen kleinen Teil der Stadt.

Die Milizionäre haben sich in dem Ortsteil direkt an der Mittelmeerküste verschanzt. Ihre Scharfschützen nehmen immer wieder die anrückenden Regierungstruppen unter Beschuss. Für die Befreier ist der Häuserkampf äußerst verlustreich. Der Fotograf Alessio Romenzi hat sie bei der Schlacht um Sirt begleitet.

Ausländische IS-Kämpfer sollen zum Teil mit Frauen und Kindern in Ghiza Bahriya ausharren, zudem sollen die Dschihadisten Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht haben. Mehrfach soll die Terrormiliz auch Selbstmordattentäter eingesetzt haben. Sie gaben sich als verletzte Zivilisten aus und zündeten ihre Sprengsätze, als sie von Regierungstruppen in Empfang genommen wurden - so schildern es Milizionäre aus der Stadt Misurata, die den Großteil der Anti-IS-Kämpfer in Sirt stellen.

Vor einem Jahr schätzte das Pentagon, dass rund 6000 Mann für den IS in Libyen kämpfen. Hunderte wurden seither getötet, aber viele haben sich inzwischen abgesetzt. Die US-Regierung fürchtet, dass die Dschihadisten in anderen Orten entlang der libyschen Mittelmeerküste einen neuen Brückenkopf errichten könnten. "Das lässt sich nicht verhindern", sagt Marie Richards, stellvertretende Koordinatorin des Anti-Terror-Einsatzes im US-Außenministerium. "Aber wir beobachten ganz genau, wo sie hingehen."