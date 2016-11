Mossul im Irak Streitkräfte schlagen IS-Gegenangriffe offenbar zurück

Im Kampf um die Stadt Mossul liefern sich irakische Truppen und Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) schwere Gefechte. Die vorrückende Armee schlug in den Morgenstunden nach eigenen Angaben Gegenangriffe der Terrormiliz zurück. Dabei seien Dutzende Menschen ums Leben gekommen, teilte ein Militärvertreter mit. Darunter sind demnach mindestens 23 IS-Kämpfer und zehn Soldaten der Regierungseinheiten.

Die irakische Armee, kurdische Peschmerga und lokale Milizen hatten vor einem Monat eine Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul begonnen. Sie nahmen das Gebiet östlich der Großstadt in weiten Teilen ein und drangen auch in Stadtviertel ein.

Der IS wehrt sich vor allem mit Selbstmordattentätern in mit Sprengstoff beladenen Autos und mit Scharfschützen. Den Extremisten wird vorgeworfen, Zivilisten in der Stadt als menschliche Schutzschilde zu nutzen. In Mossul soll sich noch etwa eine Million Menschen aufhalten. Vor der Stadt setzten die Islamisten Ölquellen in Brand. Rauch und Dämpfe sind eine große Belastung für Menschen und Umwelt.